Hubo demanda firme por las categorías de hembras en Plazarural

El 180° remate de Plazarural tuvo demanda firme por las categorías de hembras este jueves en el hotel Cottage. Comenzó muy bien con las ofertas de terneras, lotes mixtos de terneros y terneras y vaquillonas de 1 a 2 años, concretándose la colocación total y a precios similares a los del remate anterior.

"Los terneros y terneras eran pesados, y predominaban las hembras, de todos modos se vendieron muy bien. También ajustaron a la baja las vaquillonas de 1 a 2 años, porque los ganados eran más pesados que los del remate anterior, pero de todos modos vendimos el 100% de esa oferta. Y las vaquillonas de más de 2 años tuvieron un mercado que se comportó de forma similar al del remate anterior", comentó a El Observador Agropecuario el presidente de Plazarural, Ricardo Stewart.

El consignatario reconoció que los ganados preñados tuvieron un mercado más selectivo. Señaló que los lotes buenos, Hereford o Angus se pagaron muy bien, y los generales, con vacas más viejas, ajustaron a la baja.

"De todos modos estamos muy contentos con el primero y el segundo día de remate, que tuvieron un altísimo porcentaje de ventas", concluyó.

Las cantidades y precios máximo, mínimo y promedio fueron: 1.708 terneras US$ 2,11, US$ 1,50 y US$ 1,68 (US$ 279 al bulto); 655 terneros y terneras US$ 2,02, US$ 1,74 y US$ 1,84 (US$ 292); 1.584 vaquillonas de 1 a 2 años US$ 1,67, US$ 1,33 y US$ 1,48 (US$ 363); y 413 vaquillonas de más de 2 años US$ 1,40, US$ 1,30 y US$ 1,36 (US$ 421); 2.493 vientres preñados US$ 610, US$ 460 y US$ 556,50 (84%); 70 vientres entorados US$ 440, US$ 422 y US$ 432,29 (41%); y 1.121 piezas de cría US$ 383, US$ 306 y US$ 330,82 (97%).

En total se comercializaron 16.579 vacunos, cifra que representó el 96% de la oferta.

