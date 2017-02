Hubo gran demanda por los Frisona Milchschaf

Se vendieron 18 hembras a un promedio de US$ 301 y 20 machos que cotizaron US$ 511

El mercado mostró gran avidez por la genética de la raza Frisona Milchschaf, en el remate realizado el martes 7 en la Rural del Prado. La oferta que remató Zambrano & Cía se integraba con machos y hembras criados por INIA Las Brujas y las cabañas Lana Blanca –de Pablo Waskman– y De Las Brujas –de Luis Piccone–.Los precios logrados en la oportunidad fueron de gran destaque. Los máximos, mínimos y promedios invertidos por los productos fueron: 18 hembras US$ 350, US$ 225 y US$ 301; y 20 machos US$ 970, US$ 250 y US$ 511.