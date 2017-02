Hubo mucha demanda por los Corriedale de Paysse

Los borregos promediaron US$ 520 y las borregas US$ 180 en el remate a cargo de Silveira

Hubo mucha demanda de productores de todo el país y también del sur de Brasil en el remate anual de los Corriedale de cabaña La Carolina, de Paysse, realizado este miércoles en el local Conventos, en Melo, con negocios a cargo del escritorio Silveira Negocios Rurales.

En la oportunidad se dispersó la totalidad de la oferta, con un mercado ágil, con negocios dinámicos desde el primero hasta el último lote vendido en pista. Los borregos cotizaron a un precio promedio de US$ 520 y el máximo fue US$ 2.400.

Las hembras cotizaron a los siguientes precios máximo, mínimo y promedio: borregas US$ 240, US$ 120 y US$ 180; y ovejas US$ 180, US$ 96 y US$ 100.

Cabe recordar que un reproductor Corriedale de cabaña Turena, de Pablo Payssé –con la genética de La Carolina–, logró el precio máximo de la reciente edición de la Expo Ovina de Melo, al venderse en US$ 5.800 al brasileño Paulo Alfonso Schwab. Se trataba del Gran Campeón Corriedale PI de esa exposición, adjudicación que también se realizó con el martillo de Silveira.

Fuente: