Hubo muy buena demanda por las yeguas en el Desafío de Domadores

Se destacó la demanda por las yeguas en el remate realizado el sábado 20, con el Desafío de Domadores, a cargo de Walter Hugo Abelenda Negocios Rurales, donde se ofrecieron los Cuarto de Milla y los Paint Horse de cabaña El Silencio y las yeguas de apadrinar de Nelson Ricca.El rematador Joaquín Abelenda comentó a El Observador Agropecuario que las hembras estaban mejor domadas, lo que facilitó su comercialización. También destacó la gran concurrencia de público, a pesar del intenso frío.Los precios máximo, mínimo y promedio fueron: caballos de andar US$ 1.920, US$ 1.200 y US$ 1.500; yeguas de andar US$ 4.800, US$ 1.800 y US$ 3.067. El promedio general fue US$ 2.584,62.