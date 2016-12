Hubo muy buenos precios en el remate Cosecha 2016

Se alcanzaron muy buenos precios por la oferta de la raza Cuarto de Milla que se remató este sábado en el Centro de Ventas Ganaderas Don Tito, con negocios a cargo del escritorio José A. Valdez y Cía, en la celebración de su centenario.

El remate denominado Cosecha 2016 reunió a cinco cabañas: La Frontera –de Lanfranco Hnos–, Los Alecrines –de Marcelo Rocha–, El Anastasio –de Nascimento y Barreto–, Maita –de Jacinto Larraechea– y La Vengadora –de Alvaro Indaburu–.

La actividad convocó a un gran marco de público, y los precios máximo, mínimo y promedio de cada categoría fueron: yeguas domadas US$ 5.670, US$ 1.800 y US$ 3.200; caballos US$ 1.440; potros y potras US$ 6.030, US$ 1.440 y US$ 2.451; piezas de cría US$ 5.400; y preñez US$ 2.790.

"Se cumplió el objetivo trazado hace años por estas cabañas, de conformar su oferta con destacados productos en diferentes categorías, tanto para trabajo como para carrera, y el público respondió con gran demanda y buenos precios", señaló un informe publicado por el escritorio rematador en www.valdez.com.uy.

Fuente: