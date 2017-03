Hugh Jackman cuelga las garras

A Hugh Jackman se lo ve canoso, barbudo y cansado. Esa es la imagen que porta en los avances de Logan, la nueva película de la saga cinematográfica de superhéroes X-Men que significa el retorno y despedida de la interpretación el actor australiano del mutante Wolverine y que se estrena hoy en salas de cine locales.

Si bien Logan, dirigida y escrita por James Mangold, forma parte de la narrativa de la franquicia impulsada por los estudios Fox, el énfasis en la promoción de la película la establece como una obra alternativa que propone un giro más dramático e íntimo dentro del género de superhéroes.

El relato se enmarca en el año 2029, en el que los mutantes están al borde la extinción. Jackman personifica a Logan –quien dejó atrás sus alias heroico– como un hombre solitario y atormentado por su pasado que es obligado a salir del exilio para salvar a una niña con habilidades extraordinarias.

El actor dijo que esta será la última vez que encarne al personaje originado dentro de la editorial de cómics Marvel. Si bien Jackman ya había hecho está afirmación en el pasado, el tono inusual del filme podría indicar que esta vez el australiano dice la verdad.

Sería normal si se considera que el artista está cerca de cumplir 20 años desde su primera aparición como Wolverine en X-Men (2000), de Bryan Singer. Elegido para ser el mutante tres semanas después del inicio del rodaje, Jackman encontró entonces su papel más popular hasta la fecha.

Su actuación como un héroe gruñón y atormentado pero de corazón de oro se ganó rápidamente el entusiasmo del público y las dos posteriores secuelas, X-Men 2 (2003) y X-Men: la batalla final (2006), que lo tuvieron como el centro emocional de ambos largometrajes.

Fue tanta la popularidad generada en torno al personaje que Fox decidió producir X-Men orígenes - Wolverine (2009), la primera película protagonizada enteramente por él. Debido a un guión estrepitoso y un rodaje apurado, el filme fue considerado un fracaso narrativo.

Con X-Men: primera generación (2011) se reinició la franquicia con nuevos actores en busca de atraer a un público más proclive a las películas de los estudios Marvel. Sin embargo, Jackman se mantuvo en su papel con una pequeña aparición celebrada por sus fanáticos.

Mangold, quien había dirigido a Jackman en Kate & Leopold (2001), obtuvo la oportunidad de encargarse de una nueva aventura en solitario de Wolverine, esta vez concentrada en su enfrentamiento con el mundo criminal japonés, una faceta popular del mutante dentro de las historietas. Wolverine: inmortal (2013) fue considerada una redención para el personaje y un éxito comercial para Fox.

Posteriormente, Jackman se reunió nuevamente con Singer, quien lo reclutó en X-Men: días del futuro pasado (2014) como la pieza encargada de amalgamar al viejo reparto de X-Men liderado por Patrick Stewart y Ian McKellen con el nuevo elenco encabezado por James McAvoy y Michael Fassbender.

En 2016 el australiano se prestó también para una nueva participación como Wolverine en la abultada X-Men: Apocalipsis, donde demostró su devoción por el papel con una secuencia de pura acción y sin una línea de diálogo.

De todas formas, al trabajar en Logan, Jackman parece haber decidido que finalmente es hora de colgar las garras. "Hubo un momento en el que acepté el hecho de que esta iba a ser mi última película", dijo en un comunicado.

Mientras tanto, Fox busca una nueva forma de reflotar el éxito detrás de la franquicia. Se encuentra en desarrollo una serie de televisión sobre dentro de la saga X-Men en la que existe la posibilidad de asignarle un nuevo rostro a uno de los superhéroes más populares del siglo XXI.

El aporte uruguayo a la música de Logan

Las mil y una noches - Santi Mostaffa



El rapero uruguayo Santi Mostaffa no es ajeno al mundo de la producción audiovisual realizada en Estados Unidos. El año pasado su composición Es hora fue incluida en la serie televisiva Fear The Walking Dead, derivada de la exitosa The Walking Dead. Ahora, la canción Las mil y una noches de Mostaffa aparece como parte de Logan. La canción pertenece a su primer LP Hay pasto en la grieta (2011), y forma parte también del compilado Intratable, editado por el sello estadounidense Regalía Records, a través del cual ha logrado estas apariciones en las pantallas. En Las mil y una noches Mostaffa aparece junto con Marcianos Crew y Contra Las Cuerdas.