IMM analiza propuesta de la Junta de dejar algunos semáforos intermitentes en la noche

La Junta Departamental de Montevideo aprobó este jueves por unanimidad una minuta de aspiración para poner los semáforos de Montevideo en modo intermitente desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. La medida, que fue presentada por el edil nacionalista, Javier Barrios, pasó a la Intendencia de Montevideo (IMM), que definirá si su instrumentación es viable.

Según explicó Barrios, la propuesta establece la intención de que los semáforos queden con luz intermitente amarilla para quienes tienen preferencia y roja intermitente para los que deben ceder el paso, con el objetivo de evitar que el conductor sea asaltado al detenerse con el vehículo.

Consultado por El Observador, el director de Movilidad de la intendencia, Pablo Inthamoussu, explicó que aplicar la medida en los 600 cruces de la ciudad, o de manera extendida, sería "contraproducente". "De esa forma no lo vamos a hacer", aseguró.

El jerarca dijo sin embargo que la comuna estudia desde hace varios años la posibilidad de tomar acciones de ese tipo en algunos cruces, pero cuya implementación no es sencilla, y por tanto no se ha definido ni aplicado. "No es un tema lineal, hay que ver las particularidades de cada cruce", explicó Inthamoussu.

Según había segurado en febrero -tras un pedido de información de Barrios- el director del Centro de Getión de Movilidad, Boris Goloubintseff, la comuna trabaja en un proyecto de adecuar parte de la red semaforizada del departamento en horario nocturno. "Se está elaborando una lista de las posibles intersecciones que podrían pasar a funcionar en modo destellante en horario nocturno, de acuerdo a su ubicación geográfica, a la demanda de tránsito de la zona y a las condiciones técnicas de los equipos controladores de cada punto", dice la respuesta de la IMM.

Inthamoussu explicó por otra parte que en la ciudad todavía quedan semáforos con tecnología mecánica, por lo que para que se vuelvan intermitenteas, habría que programarlos de manera manual.

Para el edil nacionalista, uno de los puntos donde debería aplicarse es en el cruce de Cerro Largo y Magallanes, y en Batlle y Ordonez y Alberto Zibiria. Esa medida ya se aplica por ejemplo en la avenida Giannattasio en la Ciudad de la Costa, hace varios años que los semáforos quedan intermitentes durante la noche.

Inthamoussu dijo además que dentro del análisis se debe tener en cuenta la seguridad vial. "Con semáforos encendidos tenemos siniestros de tránsito, imaginate con semáforos destellantes en toda la ciudad", dijo, por lo que "lo que se gana en tiempo se puede perder en seguridad".





En una versión anterior de esta nota se aseguraba que la medida ya estaba pronta para ser aplicada. En realidad está en revisión por parte de las autoridades. A los lectores y a los involucrados, las disculpas del caso.