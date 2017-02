IMM prevé aplicar código de faltas para quienes tiren basura afuera o quemen contenedores

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, aseguró que luego de un primer año de apagar incendios la comuna trabaja en mejoras en la gestión de los residuos en busca de la idea de una ciudad con "basura cero".

Entrevistado por el programa Todo pasa de Océano FM, el intendente dijo que hay identificados en la ciudad más de 100 basurales endémicos y 200 lugares en donde los ciudadanos tiran basura afuera del contenedor, a pesar de que el recipiente esté vacío.

Martínez afirmó que se trabaja en cambiar los 11.300 contenedores de la ciudad y en la mejora de la recolección. Sin embargo, para el intendente eso no es suficiente. "No me alcanza con mejorar el circuito y cumplir todos los días con el pasaje, tenemos que hacer una especie de plan de basura cero", afirmó.

Con la llegada de los nuevos camiones, que quedaran operativos en su totalidad esta semana, dijo el intendente, se está logrando cumplir con los circuitos de recolección. Explicó que la limpieza estuvo en el peor estado, que se califica como clave cuatro, y actualmente está en una clave dos, es decir que si un circuito no se cumple se hace al día siguiente, afirmó.

El intendente dijo que a través de la utilización de cámaras se logró erradicar 15 basurales y que se trabaja en poder ampliar la cobertura de control con el sistema de videovigilancia del Ministerio del Interior. Aseguró asimismo que se busca avanzar con una política educacional, y que se trabaja en aplicar el código de faltas "tanto para los que tiran basura a fuera como para los que queman contenedores".

"La idea es seguir metiendo cámaras y sancionar", señaló.

Por otra parte, explicó Martínez, se planea realizar cambios en la recolección de los residuos reciclables. "Me gusta la idea del reciclaje voluntario", indicó el intendente, lo que podría realizarse a través de bolsas de colores especiales, y con un calendario de recolección diferenciado por el tipo de residuos.

Con respecto a la relación con Adeom, el intendente dijo que su "sensación es que hay desconfianza hacia la administración". Consultado por otra parte sobre las críticas del ministro de Economía, Danilo Astori, acerca del acuerdo salarial con los trabajadores, Martínez dijo que su relación con el ministro es "la mejor" desde que tiene memoria.

Obras en transporte

En 2017 definido por el intendente como "el año de las obras", la administración de Martínez planea el inicio de las obras de transporte pensadas a través del Fondo Capital, como la doble vía en Belloni, la realización de veredas en San Martín y en camino Cibils, y el pasaje a desnivel en avenida Italia.

El intendente afirmó en Todo pasa que se manejan también nuevos proyectos para 18 de julio, para Ciudad Vieja y para avenida Italia. Con respecto a este último, Martínez dijo que se busca "enamorar" a los ciudadanos "con un transporte de excelencia para que dejen de usar el auto". Se trabaja entonces en el estudio de alternativas para cambiar el perfil de esa avenida donde se maneja la posibilidad de realizar una vía de transporte rápido.

