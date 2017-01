Luego de varios años de quejas y rechazos, desde este martes la I ntendencia de Montevideo (IMM) comenzará a aplicar cambios en el corredor Garzón para intentar reducir los tiempos de viaje de las líneas de ómnibus que circulan por los carriles exclusivos.





El primer cambio será la prohibición de girar desde Garzón hacia Millán, tanto saliendo como hacia el centro de la ciudad. Además, se reducirán las fases del semáforo en esa intersección.





“Uno de los problemas que tiene el corredor en sí mismo, y por eso se terminó afectando los tiempos de viaje, es que cuando en un cruce se habilitan casi todas las maniobras por razones obvias el tiempo de demora del corredor -que es lo que querés priorizar- se va aumentando”, dijo a El Observador el director de Movilidad de la IMM, Pablo Inthamoussu.





Según un estudio de circulación realizado por la intendencia, los ómnibus están parados el 41,7% del tiempo que demoran en transitar el corredor. Con el objetivo de eliminar esas demoras, la comuna introducirá progresivamente ese tipo de cambios también en otros cruces. Lo mismo se hará por ejemplo en el cruce del corredor con Islas Canarias.





Los vehículos particulares que circulen por esa zona deberán buscar una ruta alternativa para doblar. “La decisión es priorizar el que va por el corredor exclusivo”, dijo el director de Movilidad. Por cómo estaba hasta ahora planteada la obra, eso no se lograba y tampoco se cumplía con el objetivo de acortar los viajes, sino que sucedía lo contrario, señaló Inthamoussu.





“Si un particular tiene que hacer tres cuadras más para hacer un giro, lo tiene que hacer en función general del transporte colectivo. Son decisiones que siempre a alguien afectan”, indicó el jerarca.





La comuna cambiará el tiempo de los semáforos de ingreso a la terminal y si bien aún no está resuelto, también se piensa en acortar los tiempos de viaje para las líneas que hacen el recorrido Garzón – Lezica, haciendo que no ingresen en la terminal. Aún no está definido si esto último sería solo en los horarios pico o durante todo el día.





Con esas modificaciones, dijo Inthamoussu, se acortarán unos ocho minutos los viajes de esas líneas .





La intendencia estudia la posibilidad de que las líneas dejen de hacer la terminal en el Complejo América -ubicada en la calle Andres y Juan Bonmesadri- y que lo hagan en la Terminal Colón. Según dijo el director de Movilidad, aún resta conversar con el municipio y con los vecinos, “pero puede ser un buen ahorro de tiempo”.





