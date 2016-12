IMM y Adeom negocian; atrasos en basura siguen

La Intendencia de Montevideo y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) se reunirán hoy nuevamente en una negociación tripartita para intentar llegar a un acuerdo sobre los reclamos laborales del sector Limpieza. En tanto, los trabajadores continúan sin realizar horas extra y la basura se acumula en varios barrios de la ciudad.

Según afirmó a El Observador el director de Limpieza de la comuna, Oscar Caputti, todavía no se ha podido contrarrestar el atraso que provocó el paro de 24 horas de Adeom el pasado 6 de diciembre y unos 3.000 contenedores siguen desbordados. Pese a que la intendencia redistribuyó los horarios de los funcionarios para cumplir con los tres turnos, la falta de horas extra se sintió. "No nos permitió disminuir el atraso porque no pudimos hacer ningún operativo el sábado de noche", explicó Caputti.

Para los trabajadores, esas medidas sin embargo empeoran las condiciones, ya que el trabajar con tres turnos todos los días, hace que la flota de camiones se deteriore aún mas, lo que muestra, a su criterio, la necesidad de realizar cambios.

Durante la reunión que mantuvieron ayer en el Ministerio de Trabajo, Adeom volvió a plantear los temas que están en la plataforma, y que incluyen modificaciones en los horarios de trabajo de los funcionarios, con los que la IMM no está de acuerdo.

Adeom espera recibir hoy una respuesta de la comuna. "El diálogo está bien, el tema es la concreción de acuerdos", dijo a El Observador el secretario general del sindicato, Facundo Cladera.

Por su parte, el director de Limpieza afirmó que apuestan "al diálogo y a la coherencia de la gente". "Obviamente que no todo lo que ellos plantean es de recibo y habrá que ver si entienden o no lo mismo", señaló Caputti.

Fuente:

El Intendente Daniel Martínez había afirmado en tanto que se tomarían todas las medidas necesarias para asegurar la recolección y que no se descartaba la posibilidad de pedir que el servicio se declare como esencial.