Importación de nafta es más rentable que refinarla en La Teja

Desde marzo, ANCAP importa nafta por la parada de mantenimiento en la refinería de La Teja. El combustible que adquiere en el exterior es un 8,4% más barato que si lo procesara en Uruguay.

La primera importación de nafta de este año se realizó el 2 de marzo. Fue comprada en Estonia a un valor de US$ 439 el metro cúbico (1.000 litros). Desde esa fecha se continuó importando el combustible (básicamente desde la misma procedencia y también de Estados Unidos) a un valor promedio de US$ 456 el metro cúbico (US$ 0,456 por litro). Por tanto, el precio de cada litro de nafta importada es de

$ 12,76. A ese valor de le debe incluir el costo del bioetanol que se le agrega en un 10% por cada litro de gasolina y que es de aproximadamente $ 4,5 por litro. Con eso se llega a un precio de $ 17,26. Sin embargo, cuando ANCAP procesa un litro de nafta tiene un costo (bioetanol incluido) de $ 18,85.

Eso marca una diferencia entre el precio de la nafta importada y de la refinada en ANCAP de 8,4%.





Según datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) a los que accedió El Observador, entre marzo y la última importación que se efectuó el jueves 4 de este mes, ANCAP adquirió 147 millones de metros cúbicos de nafta en el exterior por un valor de US$ 67 millones. La última compra fue la que tuvo un valor más alto por metro cúbico y fue de US$ 493.





Las compras de menor precio se produjeron en marzo cuando el precio por metro cúbico fue de US$ 435. Estonia fue el vendedor con mejor precio promedio de

US$ 448 por metro cúbico.





Estaba previsto que la parada técnica por mantenimiento en ANCAP fuera hasta junio. Sin embargo, según dijeron a El Observador fuentes de la empresa, las mejoras se extenderán un mes más. La parada por mantenimiento demandará US$ 55 millones a ANCAP, además del lucro cesante de US$ 5 por barril de crudo que la empresa no procesará mientras duren las tareas de mantenimiento.





Contraste





En marzo pasado, ANCAP presentó el balance correspondiente a 2016 que –luego de varios años de pérdida abultadas– arrojó un resultado positivo de US$ 15 millones. A pesar del bueno dato (el ente había acumulado un déficit de US$ 800 millones en cinco años) las autoridades dijeron que aún faltaba tiempo para que esa mejora de los números se pudiera trasladar a los precios de venta al público.

En esa presentación, el gerente general de ANCAP, Ignacio Horvat, sostuvo que a la empresa le había salido más barato procesar combustible que importarlo. Informó que si se hubiera importado, el precio del barril de combustible habría sido de US$ 58,85. Sin embargo, haberlo refinado en la Teja tuvo un valor de US$ 53,80 por barril. Por lo tanto, ANCAP se ahorró US$ 5,05 por barril.





En ese momento, Horvath dijo que "las proyecciones para 2017 son nuevamente de un margen positivo de refinación. Estimamos que va a ser positivo en un rango de entre US$ 3 y US$ 6 por barril, dependiendo de las variables macroeconómicas y el paro por mantenimiento de la refinería de La Teja". explicó Horvath.





Ahorro en margen de intermediarios





En enero ANCAP decidió recortar en un 10% el margen de ganancia a las distribuidoras y estaciones de servicios. Con ello se pretende un ahorro anual de US$ 36 millones. Eso dinero quedó en manos de ANCAP y no se trasladó en las tarifas al público que aumentaron 8% a principios de año. Además, el Poder Ejecutivo ajustó el IMESI por inflación. Así, por cada litro de nafta Súper se pagan hoy en día $ 20,51 por concepto de ese impuesto.

