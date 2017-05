Impulsan ley para aplicar sanciones a adultos que agredan en centros educativos

A raíz de este caso, Ademu buscará promover una ley que establezca sanciones especiales para quienes agredan a adultos en centros educativos, dijo la secretaria general de este sindicato, Daysi Iglesias . La dirigente, que asistió esta mañana al juzgado penal de Bartolomé Mitre, aclaró que no buscan que se encarcele a las personas agresoras sino que reciban "una fuerte sanción de trabajo comunitario".





"Creemos en la educación por el trabajo y aspiramos que estas situaciones tengan reversión", dijo Iglesias en referencia a la agresión contra educadores.





Los docentes realizan hoy un paro de 24 horas en todas las escuelas de Montevideo y desde las 17:30 realizarán una asamblea en la sede del PIT-CNT.





Iglesias, dijo que "no hubo un factor desencadenante de la agresión" y explicó que mientras la directora se encontraba hablando con otros padres, la madre, que empezó a hablar fuerte, se acercó y le dio un golpe de puño sobre la boca y la nariz.





En 2016 la misma madre había estado vinculada a un hecho de violencia, aunque no contra un docente, según surge de la investigación que se está realizando.





"Muy doloroso"

El consejero de Primaria, Pablo Caggiani, dijo en las puertas del juzgado que el episodio es "muy doloroso para los docentes y para la comunidad", y que las autoridades están presentes allí para acompañar al colectivo docente y a la maestra agredida. Señaló que en la escuela se trabajará con el equipo de psicólogo y asistente social de Escuelas Disfrutables para abordar el tema y "aprender a convivir de otra forma".





Caggiani también dio su postura con respecto a la medida de paro que resolvieron los maestros para hoy: "De repente el paro no es la medida más eficaz pero también tengo claro que no hay modificaciones en los comportamientos sociales si no existen relaciones de fuerza en la sociedad que produzcan esos cambios. Es muy grave que estemos pasando por este tipo de episodios que se dan en el marco donde la sociedad tiene problemas de violencia, la infancia tiene problemas de vulnerabilidad de derechos y creo que esto amerita una reflexión de todos. La necesidad de cuidar a quienes educan y a nuestros niños es de todos y es de todos los días", concluyó.

