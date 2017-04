Inauguran planta de "cloro limpio" pero OSE no es cliente

La nueva planta no utilizará mercurio y empezará a funcionar en setiembre

En setiembre de este año Uruguay tendrá en funcionamiento la primera planta de "cloro limpio", capaz de abastecer el 40% de la demanda nacional. Sin embargo, entre su larga lista de potenciales clientes aún sigue sin aparecer OSE, para quien el cloro es fundamental en el proceso de potabilización del agua y cuyo principal proveedor, Efice, fue intimado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) al constatar la presencia de mercurio en los vertidos que tira al agua.

El miércoles Alliance Uruguay colocó la piedra fundamental de la nueva planta en el Polo Industrial de Pando. Durante el acto, la gerenta general de la empresa, Virginia Boschetti, dijo que esta planta "viene a contribuir con el compromiso asumido por Uruguay" en el marco del Convenio de Minamata, por el cual Uruguay se comprometió con Naciones Unidas a eliminar las emisiones de mercurio para 2025.

"Los procesos actuales en Uruguay utilizan tecnología de mercurio que es altamente contaminante con el medio ambiente pero también hacia los productos finales que se utilizan", dijo Boschetti.

Al día de hoy, la empresa Efice es la única que produce cloro a nivel nacional y lo suministra a OSE en forma casi monopólica. Sin embargo, a principio de este año la empresa fue intimada por la Dinama a construir un cerco en la zona donde hace sus vertidos, luego de constatar la presencia de mercurio en el agua, informó el sitio web Sudestada. Efice tiene hasta el 2 de mayo para cumplir el mandato.

A nivel mundial el mercurio está cayendo en desuso en los procesos de potabilización por los riesgos que implica a nivel ambiental y para la salud. En ese sentido, la planta de Alliance Uruguay será la única en el país que utilice un proceso de tecnología de membranas, "libre de mercurio y metales pesados", que "es considerada por la Unión Europea como la mejor tecnología disponible para esta industria", dijo Aldo Colleratti de AVS Technology, una de las empresas fundadoras de la planta.

Planta cloro Alliance Uruguay

"Nuestros productos no contendrán mercurio por lo que proveeremos un producto puro y sin contaminantes, muy importante para todas las industrias, desde la producción alimenticia, las plantas de celulosa, la desinfección del agua, de piscinas y limpieza en general", dijo Bochetti. En este marco de posibilidades, OSE es uno de los principales clientes a los que la empresa apunta. Sin embargo, la gerenta reconoció a El Observador que al momento no se ha hecho un acuerdo para venderle sus productos. "OSE es uno de los clientes a los que apuntamos. Al no contener ninguna traza de mercurio pensamos que para OSE va a ser muy interesante porque ayuda a mantener el agua con buen estándar de calidad", señaló.

La planta de Alliance Uruguay tuvo una inversión de US$ 8.3 millones y empezará a funcionar a fines de setiembre cuando las obras sean finalizadas.

El subsecretario del Ministerio de Industria, Guillermo Moncecchi, dijo a la prensa que "el sello de producción limpia está siendo cada vez más valorado a nivel internacional" por lo que el propio mercado será quien regule a las empresas que en Uruguay utilicen mercurio. De todas formas, dijo a El Observador que el gobierno seguirá de cerca este tema.

