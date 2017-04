Incubacoop: más apoyo al emprendimiento cooperativo

Fuente:

Por segundo año consecutivo, la incubadora de cooperativas Incubacoop abre sus puertas a emprendimientos con base tecnológica. Hay tiempo para presentar los proyectos hasta el 30 de abril.El llamado está dirigido a grupos cooperativos o pre-cooperativos de todo el país que tengan un proyecto en áreas como: tecnología de la información y comunicación, diseño gráfico, fabricación de equipos y partes, biotecnología , farmacia, nanotecnología, control de aguas, gestión de residuos, diseño de indumentaria, entre otros.Las propuestas deben de tener un importante componente innovador además de la incorporación de tecnología y conocimiento.Con un presupuesto austero, el equipo de Incubacoop comenzó a trabajar a mediados de 2016 para elegir las primeras cooperativas incubadas en el país. Al primer llamado se presentaron 29 propuestas de las cuales se preseleccionaron 14 y finalmente siete lograron acceder a la incubación.Los proyectos son: Calmer Food, una spin off de la cooperativa Calmer que pretende agregar valor mediante la incorporación del software; CGTIC'S, que quiere desarrollar aplicaciones para la facturación electrónica principalmente para empresas del medio rural; la productora audiovisual Intergalactic; Simbion, que se dedica al diseño de productos que brinden soluciones a lo largo de la cadena productiva de una empresa; Mgcoders, que pretende identificar patógenos en alimentos y así colaborar en agregar valor a los productos de exportación; TA TV que desarrolla contenidos de música y cultura para emitirlos a través de una nueva señal; y Cupti que se especializa en eficiencia energética e ingeniería de diseño y pretende desarrollar productos de maquinaria y soluciones de ingeniería.Esta primera experiencia sorprendió gratamente al equipo de Incubacoop, no solo porque se acercaron más propuestas de las esperadas (creían que como máximo se presentarían diez), sino por el grado de innovación o la aplicación de tecnología para solucionar determinados problemas con diferente grado disruptivo. El componente tecnológico es interesante por la poca prevalencia que existe en el sector cooperativo del uso de la tecnología, subrayó el gerente de la incubadora, Alfredo Belo.Destacó el grado de compromiso con los valores cooperativos, además del acercamiento de jóvenes al movimiento. Estos aspectos, según Belo, pueden actuar como herramienta dentro del movimiento cooperativo para generar un recambio generacional, y también cambios en la manera de pensar el cooperativismo a largo plazo. "Incubacoop puede producir algún proceso de transformación en ese sentido. La interacción con otros sectores, sobre todos con perfiles etarios diferentes y en áreas más tradicionales, pueden despertar nuevos liderazgos, cambios en los modelos de gestión, nuevos desafíos", apuntó.Los emprendedores comenzaron a trabajar en diciembre del año pasado con un tutor y un equipo de consultores para desarrollar su proyecto. El proceso de incubación está previsto que dure dos años; para lograr esto el gerente de Incubacoop aseguró que es muy importante monitorear el nivel de avance de cada proyecto y evitar que se estanquen.Un aspecto que destacó Belo es que todos los cooperativistas forman parte del mercado laboral, elemento que configuró cierto desafío a la hora de definir el tiempo que se le dedicará al proyecto.Si bien cada equipo tiene su ritmo –que va de la mano de la idiosincrasia de cada uno de los emprendedores y del tiempo que le puede dedicar– hay que cumplir con los plazos fijados pero sobre todo consolidar cada una de las etapas.En este momento, los emprendedores trabajan para llegar a setiembre a la fase de preincubación, es decir que deberán tener desarrollado el perfil del proyecto y definido el plan de negocios.Incubacoop fue creada para apoyar e incentivar cooperativas en sectores donde tradicionalmente el cooperativismo no ha puesto el ojo. Hace poco organizó un encuentro en Nueva Helvecia (Colonia) en el que participaron cooperativas de la zona y seis de los siete incubados. El encuentro dejó vínculos consolidados por ejemplo: uno de los proyectos realizará un lente a través de la impresión 3D a un costo "sustancialmente menor" para otro de los equipos. Además, una de las cooperativas de la zona necesitaba una aplicación para su empresa que será desarrollada por uno de los proyectos incubados.Para Belo es vital que se repliquen este tipo de encuentros convocando a las fuerzas vivas.Las bases y formularios de postulación para la nueva generación de incubados están disponibles en www.incubacoop.org.uy .Se puede consultar al 2902.9355.Capacidad máximaIncubacoop aspira a tener 14 emprendimientos incubados cada año ya que se trata de la capacidad máxima que financieramente puede sustentar.La organización está dando sus primeros pasos y trabaja en sintonía con los organismos que la conforman: el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop) y el Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop). Sin embargo, para su gerente, Alfredo Belo, se hace necesario mirar a muy largo plazo y trazar estrategias para la sustentabilidad de la propia incubadora a pesar que resulta claro que este tipo de iniciativas "son deficitarias desde el comienzo".US$ 5.000es el presupuesto máximo por emprendimiento que Incubacoop puede destinar durante la incubación.