Industria del software recurre a alianzas para proyectarse

En 1996, Barry Nalebuff (Estados Unidos) y Adam Branderburger (Inglaterra) publicaron Coopetición, un libro que, basado en estrategias de negocios y la teoría del juego, explica cómo dos empresas que compiten, también pueden llegar a tener interés en asociarse o colaborar entre sí para obtener un beneficio común en un mismo mercado, que de otra manera sería más difícil de conseguir.

Esta particular característica es más intensa en la industria del software, donde las empresas trabajan todo el tiempo en forma interrelacionada y especializada, con la necesidad de disponer de diversos aspectos para hacer funcionar sistemas complejos y brindar soluciones completas.

Un caso paradigmático a nivel global es el de Apple y Microsoft; estas multinacionales compiten en producción de aparatos, sistemas operativos, base de datos y otros rubros, pero a la hora de llegar al centro del mundo –el consumidor– no tienen más remedio que adaptarse a su competidor para que el usuario pueda elegir qué programas usar en sus dispositivos.

En Uruguay se visualiza una altísima demanda que factura cientos de millones de dólares anuales, que se suma a la escasez de recursos humanos en una actividad que emplea cerca de 20 mil personas de forma directa –entre las que 13 mil son técnicos–, según datos de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI). La intensa dinámica de mercado hace que la práctica de las alianzas y asociaciones sea muy habitual en el mundo del software uruguayo. A eso se agrega la realidad local, donde predominan empresas pequeñas, lo que hace más difícil la absorción de unas por otras, como es más frecuente a nivel global.

Para el socio director de CPA Innovation, Bruno Gili, esta capacidad de colaborar a la vez que se compite es una característica singular de este siglo. "Cuando la economía es en red, como en este caso, a todos los agentes les interesa que se expanda. No solo se trata de solidaridad, sino que hay un interés en común en hacer crecer la torta del negocio, desarrollar un mercado más grande. Después cada empresa debe ser capaz de quedarse con un pedazo de valor de esa torta, pero en principio permite que circulen múltiples productos y servicios que ofrecen mejores soluciones para los consumidores", opinó.

Esa forma de entender la industria permite a un sector, que está en buena parte integrado por emprendedores, compartir riesgos y ventajas en términos de economía de escala.

En el negocio existe una especie de arquetipo cultural compartido; cada innovación tecnológica ejerce como incentivo constante para la creatividad. "Cada innovación se para en los hombros de alguien que innovó anteriormente", reflexionó Fernando Vargas, especialista en Derecho Informático.

Una realidad nacional

Según el vicepresidente de Global Market y gerente comercial de Quanam, Leonardo Loureiro, cada día más los clientes exigen unión de conocimientos en una industria que, en definitiva, vende conocimiento. Por eso lo primero que se debe aprender es que no se puede hacer todo, siendo la complementariedad fundamental.

"El mercado local creció y la especialización es cada vez más demandada, además de que la escasez de recursos humanos te obliga a especializarte. Si me dedico a querer hacer todo, me va a empezar a ganar alguien que se especializa en algo en particular y construye alianzas con otras pequeñas empresas que se concentran en un rubro tecnológico en particular y la complementan. Esta es la dinámica que se da en la industria, donde la competencia cooperación es una realidad que el mercado del software acelera, lo que genera sinergias todo el tiempo", sostuvo Loureiro.