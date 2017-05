Información secreta que Trump compartió con Rusia fue aportada por Israel, según New York Times

Fuente:

La información secreta que el presidente de EEUU, Donald Trump , compartió con el gobierno de Rusia la semana pasada fue aportada por Israel, informó este martes The New York Times.El periódico basó su información en datos aportados por funcionarios y exfuncionarios conocedores de la forma en la que Estados Unidos obtiene ese tipo de informes.El pasado miércoles, Trump se había reunido en la Casa Blanca con el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, y en la entrevista compartió con él información relacionada con la posibilidad de que el Estado Islámico (EI) utilice ordenadores portátiles para realizar ataques terroristas en vuelos comerciales, según los medios.El gobernante admitió que compartió con Rusia información sobre el terrorismo islámico, pero aseguró que tiene "el derecho absoluto" a hacerlo, sin que se haya informado oficialmente de dónde procedía la información compartida.Según el Times, la posibilidad de que EEUU haya compartido información tan delicada con Rusia puede llegar a perjudicar la relación que existe entre Washington y Jerusalén.El diario recordó que Irán, uno de los principales enemigos de Israel, es uno de los aliados más estrechos de Rusia en Oriente Medio.Consultado por el Times, el embajador de Israel en EEUU, Ron Dermer, no confirmó que su país haya sido el que entregó la información que compartió Trump con Lavrov, aunque destacó la colaboración que tienen Estados Unidos e Israel."Israel confía plenamente en nuestra relación con Estados Unidos para compartir información de inteligencia y espera que esa relación se profundice en los próximos años", agregó el diplomático.Las fuentes del Times dijeron que Israel ya había pedido a Estados Unidos que fuera cuidadoso con los datos de inteligencia a la que tiene acceso Trump.En una rueda de prensa que ofreció este martes, el principal asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, el teniente general H.R. McMaster, reiteró que es "falso" el contenido del artículo que originalmente difundió el diario The Washington Post acerca de que Trump compartió información secreta con Lavrov.Según McMaster, Trump no hizo nada "inapropiado" ni puso en riesgo la seguridad nacional, aunque no quiso confirmar ni desmentir si la información era secreta."No decimos qué es clasificado y qué no es clasificado", insistió McMaster.