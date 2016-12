Ingresos por exportaciones cárnicas superaron los US$ 1.500 millones

Este año, al viernes 9 de diciembre, Uruguay recibió US$ 1.570.834.000 por sus exportaciones del sector cárnico, que alcanzan a 455.412 toneladas (peso embarque), según datos aportados a El Observador por técnicos del Instituto Nacional de Carnes (INAC). En ese período, en relación al mismo lapso de 2015, ese monto de dinero logrado es 2% inferior.





El año pasado se habían obtenido a esta altura US$ 1.606.841.000 a cambio de 417.387 toneladas.





El 84,77% de los ingresos en 2016 lo explican los embarques de carne vacuna (269.618 toneladas) por US$ 1.331.623.000.





El 2,68% los de carne ovina (7.779 toneladas) por US$ 42.111.000.





El 1,18% los de carne equina (4.801 toneladas) por US$ 18.491.000.





El 0,28% los de carne de ave (3.672 toneladas) por US$ 4.436.000.





Y el resto son "otros productos", con destaque para el 5,30% en el rubro menudencias (29.068 toneladas) a cambio de US$ 83.317.000.





La tonelada de carne vacuna se ha exportado en promedio a US$ 3.402, menos que en 2015.





En materia de pagos, en lo que va de 2016 la tonelada de carne bovina se pagó a un promedio de US$ 3.402 contra los US$ 3.787 que se promediaba a esta altura en 2015.





En la carne ovina este año se promedia US$ 4.226 contra los US$ 4.644 que se promediaban al 9 de diciembre del año pasado.





En síntesis, en lo que va de este año en relación a igual tramo de 2015, las exportaciones de carne vacuna cayeron 1% en dólares y aumentaron 10% en volumen, en tanto que las de carne de lanar disminuyeron 14% en dólares y 5% en volumen, expresado eso en peso canal.

China sigue siendo el principal mercado

Considerando al total de las exportaciones cárnicas por destino, medidas en dólares y al 9 de diciembre este año, China explica el 36% de las divisas que el país obtiene (abonó unos US$ 565 millones), la UE el 23% (US$ 357 millones) y el Nafta el 17% (US$ 275 millones), por citar los tres destinos más relevantes.

Se faenaron más vacunos y menos lanares

La faena de bovinos –en el total de las plantas frigoríficas habilitadas en el país para el abasto interno y la exportación– ascendió a 2.074.979 cabezas entre el 1º de enero y el 9 de diciembre, el 2% más que la matanza ocurrida durante el mismo lapso de 2015. En ovinos se faenaron este año 677.202 cabezas, un 6% menos que desde enero y hasta comienzos de diciembre de 2015.

