Inmobiliarias sin verano récord por boom de alquiler informal

Para las inmobiliarias de la franja costera, la temporada está lejos de ser la mejor de las historia como lo están relevando los primeros datos de ingreso de turistas extranjeros al país y el boom del turismo interno. Al contrario, para algunos el desempeño viene siendo "bastante malo" respecto al año pasado como es el caso del sector inmobiliario. La explicación: la irrupción y el uso cada vez más masivo que están experimentando plataformas digitales como Mercado Libre, Booking o Airbnb. Para los agentes inmobiliarios formales -incluido los hoteles- "esta competencia desleal" les hace perder clientes cada temporada.





El Ministerio de Turismo admite que las plataformas digitales son parte del negocio en Uruguay pero dice que este es un fenómeno global que ningún país ha logrado solucionar hasta el momento.

Preocupada por la falta de respuestas de las autoridades de gobierno, la gremial que agrupa a las inmobiliarias de Maldonado y Punta del Este, Adipe-Cidem, mantuvo ayer una reunión con los diputados de todo el espectro político de ese departamento para plantearle sus inquietudes. Del encuentro participaron los representantes nacionalistas Elisabeth Arrieta y Nelson Rodríguez, el colorado Germán Cardoso y el frenteamplista Óscar de los Santos.





El presidente de Adipe-Cidem, Jorge Díaz, dijo a El Observador que una temporada donde 85% de los alquileres del este se canaliza por medios informales (porteros, particulares y portales web) "no puede calificarse como brillante" porque el Estado "está resignando bastante dinero en recaudación de IRPF". El gremialista informó que solo en 2016, unas 70 inmobiliarias dejaron de funcionar en su departamento, producto del terreno que ganaron esas opciones para alquileres de corto plazo. A juicio de Díaz, la actividad inmobiliaria en Maldonado opera bajo un "desorden" porque no existe un marco legal que regule las condiciones éticas y morales del negocio. "Hace 30 años que estamos reclamando una ley de corredores inmobiliarios", cuestionó. Según el gremialista, "si el Estado mantiene su actitud de relegamiento del sector, se terminará en cosas no deseadas", alertó.





El expresidente y socio de Adipe-Cidem, Andrés Jafif, añadió que el desempeño del sector inmobiliario en la actual temporada estival es "de los peores" en contraposición al desempeño que muestran otros nichos como el gastronómico.





La gremial considera que uno de los "puntos en contra" que ha llevado a que más propietarios se inclinen a utilizar plataformas digitales es que las inmobiliarias están obligadas a oficiar como agentes de retención del IRPF de alquileres que deben tributar a la DGI. Esto ha llevado a que cada año sea mayor el número negocios que se canaliza por plataformas como Airbnb o Mercado Libre, explicó el agente inmobiliario esteño. "Al sector inmobiliario le está pasando lo mismo que al taxi con Uber. Lo que queremos es competir, pero en igualdad de condiciones", reclamó Jafif.





En tanto, el diputado Rodríguez comentó a El Observador que durante la reunión la gremial que agrupa a las inmobiliarias de su departamento informó que había casos de agentes que aún no había logrado cerrar contratos de alquileres, mientras que algunas apenas completaron cinco negocios cuando ya está quedando atrás el pico de la zafra. El legislador nacionalista comentó que dado el boom de las plataformas digitales para cerrar contratos de alquiler, las inmobiliarias no tendrán otra alternativa que reconvertirse pero consideró "justo" que reclaman competir en "igualdad de condiciones".





Ley puede servir pero...

Consultada por El Observador la Ministra de Turismo Liliam Kechichian dijo que el Poder Ejecutivo "hizo lo que pudo" y "actuó rápido" para intentar regular el funcionamiento de las plataformas digitales con la elaboración de un proyecto de ley. Si bien reconoció que esa iniciativa pudo ser un poco "generalista", se "han ido incorporando" nuevo elementos.





Antes del receso parlamentario, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que regula las aplicaciones tecnológicas. El diputado Rodríguez dijo que su partido apoyó esa iniciativa en general, pero planteó reparos sobre su efectividad a la hora de su aplicación. "Ahora el trámite pasó al Senado donde puede haber cambios. El grueso de esa ley va a hacer la reglamentación", explicó el diputado.





Pero más allá de esa norma, Kechichian dijo que el fenómeno de la informalidad en el turismo hasta ahora es un "problema complejo" que no ha logrado resolver "ningún país del mundo". Puso como ejemplo el ingreso de Airbnb como miembro de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y su esponsero en las últimas Olimpiadas de Río de Janeiro. Esta plataforma quedó hace un año en entregar una propuesta para regularizar su situación impositiva en Uruguay pero nunca llegó una propuesta al respecto.