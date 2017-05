Innovación en RRHH como necesidad de supervivencia

De empleado a CEO



Rotación y selección



Entender si la persona está alineada con la cultura de la empresa debe ser primer paso del proceso de selección". Matías Ghidini, Director general de Ghidini Rodil.

Tendencias



Tecnología para RRHH



Fuente:

Dos jornadas de intenso networking entre 200 directivos de Recursos Humanos de la región, donde se compartió contenido mediante charlas sobre tendencias en el manejo del liderazgo, la gestión de los empleados, selección de personal, y tecnología aplicada a RRHH. Así fue Raet Customer Experience, evento que tuvo lugar el 10 y 11 de mayo en el hotel Sheraton de Colonia.Algo que se dejó claro fue que la innovación en Recursos Humanos es una necesidad básica para no desaparecer como empresa, y que hay que ocuparse y anticiparse en lugar de preocuparse. Aunque se habló de innovación tecnológica, en la mayoría de las charlas se hizo hincapié en cuestiones anteriores a su aplicación, como el manejo del poder, el liderazgo y la gestión de las personas."Ser CEO no es una posición, sino una decisión". Con el eje en esta frase, el titular de la consultora argentina Experiencia Líderes incentivó a un público atento a liderar su propia vida, un paso anterior a liderar a otros. Para el experto, ser CEO no pasa por un cargo impuesto, sino que se trata de una elección que se hace cada mañana y tiene que ver con la actitud. "Se trata de ser presidentes de nuestro propio puesto", enfatizó. Según el expositor, las organizaciones con empleados van a desaparecer, y la única forma de potenciar una organización es si cada uno se comporta como un CEO o un emprendedor.La diferencia entre ambos conceptos radica en la manera de encarar el trabajo diario. Es así que mientras que un empleado hace lo justo y necesario y se pone en el rol de "víctima" cuando algo no le sale, el emprendedor busca soluciones y de cada error obtiene un aprendizaje.El experto también refutó la creencia "persevera y triunfarás". Para Bárcenas, esta frase es el eco de una sociedad "resultadista", que tiende a etiquetar de exitoso o fracasado a un hecho según su resultado, y no su intento. Pero el consultor invitó a centrarse en el intento, olvidarse del resultado y a no perseverar, ya que, citando a Einstein "si se busca resultados distintos, no se puede hacer siempre lo mismo".Y es que para todo resultado, sea exitoso o no, influyen variables sobre las que no se ejerce ningún control, mientras que el intento depende solo de uno."El mundo nos pide resultados y eso nos angustia. Olvidémonos de los resultados y concentrémonos en lo que depende solo de nosotros, cantidad y calidad de intentos, y al hacerlo, vamos a aumentar las probabilidades de alcanzar los resultados. Eso se llama recuperar el poder", manifestó.Para formar parte de una organización "llena de emprendedores" en lugar de empleados, el primer paso, según Bárcena, es empezar por uno mismo. Luego, se debe hablar sobre esta distinción con los compañeros de trabajo y el tercer paso es felicitar a quien toma la decisión de ser emprendedorLa gerenta de Capital Humano de Mimo & Co, Laura Miedziak, también habló de poder. En su charla en formato TED, profundizó en la influencia que entiende que todas las personas tienen sobre los demás. Para Miedziak, el poder no viene acompañado del cargo, como sí sucede con la autoridad."Cuando tomamos consciencia del impacto de nuestras acciones, uno es preso de lo que dice y lo que no dice. Con una palabra podemos destrozarle el día laboral a alguien", recordó. Y los Recursos Humanos, según la ejecutiva, ejercen un rol profundo "que impacta en la vida de muchas personas".Entonces, para ejercer ese poder, Miedziak incitó a enfocarse en el "para qué" de cada acción o palabra. "Si a la hora de trabajar nos enfocamos en el para qué, estamos construyendo", señaló.¿Cómo se relaciona la rotación del personal con el proceso de selección? Existen variables en la rotación para entender cómo debería ser un proceso de selección.Un estudio exploratorio realizado a 300 empresas argentinas, presentado por el director general de Ghidini Rodil, Matías Ghidini, obtuvo que quienes abandonan una empresa voluntariamente lo hacen por asuntos ligados a las expectativas que las personas tenían cuando entraron.Solo 54% de los consultados fue capaz de dar información sobre las causales de egreso, y 20% confesó no realizar entrevistas de egreso.La consultora Ghidini Rodil se encarga hace 30 años de reclutar personal para distintas organizaciones. No obstante, el consultor contó que decidieron ir más allá y dedicarse a "lo más importante", que es lo que sucede una vez que el candidato ingresa a la empresa.El principal desajuste en las organizaciones respecto a este tema, según Ghidini, está relacionado con la falta de énfasis en el "fit" cultural del candidato con la empresa en el proceso de selección. Para Ghidini, eso debería ser lo primero a evaluar, ya que el conocimiento técnico se puede aprender. Pero solo 38% de los consultados logró explicar en qué consistía la propuesta de valor de su empresa.Para el consultor, transmitir la cultura de la empresa debe ser una tarea del líder, y para esto es esencial que cuenten con una formación acerca de la propuesta de valor. A su vez, aconsejó disponer de información confiable y oportuna sobre selección de personal y su egreso, ya que da la pauta de posibles fallas en el proceso.Reinventarse para no morir, gestión de talento, ser predictivos y generar compromiso son cuatro desafíos de los Recursos Humanos en la actualidad, según el consultor de Innovación de Raet, Juan Pablo Quintana.Para cumplir con ellos la tecnología es para muchos casos una aliada. "El entorno tecnológico es decisivo para generar una buena experiencia de colaborador", dijo.El Big Data a prueba de futuro es una herramienta de Raet que permite acumular los datos de salida de los empleados, de evaluación de desempeño y a partir de algoritmos predecir y actuar según patrones de conducta obtenidos.Raet es una proveedora de soluciones de RRHH a través de software. Con casa matriz en Holanda, la empresa presenta facturación de US$ 165 millones.A principios de 2015, Raet adquirió RH Pro, empresa Argentina del mismo rubro. Luego de la adquisición, Raet cuenta con 1.100 empleados distribuidos en 10 oficinas en el mundo. Más de 10.600 clientes gestionan mensualmente más de 3 millones de personas a través de sus soluciones. La misión de Raet es colaborar con los departamentos de RRHH, facilitando las tareas relacionadas con la gestión de los empleados.