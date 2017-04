Instagram y YouTube: utensilios esenciales en la cocina de ahora

Más allá de las sartenes, cuchillos, tablas y otros elementos esenciales en la cocina de cualquier cocinero, existe otro utensilio igual de necesario para pasar de elaborar platos para los amigos y familiares a compartir recetas con una comunidad nacional y hasta global: las redes sociales.

En Buenos Aires, una generación de cocineros jóvenes, de entre 20 y 40 años, ha sabido explotar el medio a través de dos herramientas online, Instagram y YouTube. La fotografía de un plato es tan esencial como su preparación y explicación frente a cámara de manera breve.

Los cocineros argentinos Valentín Grimaldi –quien brindará un taller sobre hamburguesas en la boutique gourmet Pecana el próximo 8 de mayo–, Felicitas Pizarro y Estefanía Russo son el ejemplo de tres apasionados por la cocina que han capitalizado su oficio a través de una mayor interacción virtual con sus seguidores.

Cook Grimaldi

Cook Grimaldi



Según una breve biografía publicada en su sitio, hace 15 años que la vida de Valentín Grimaldi gira en torno "a las ollas y sartenes". Egresado del Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) y la asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de Buenos Aires (Ahrcc), Grimaldi (quien cocina bajo su alias Cook Grimaldi), se define como un "fanático del poder latino culinario" y describe a su estilo como "libre, estacional, simple y casero". Su cuenta oficial de Instagram es seguida por 128 mil personas, pero una de las plataformas de mayor visibilidad es su trabajo para la versión en español del portal Tastemade, que produce videos sobre gastronomía desde Los Ángeles, San Pablo, London, Tokyo y Buenos Aires. En videos que no superan los 10 minutos, Grimaldi se presenta junto al cocinero Luciano Luccheti para mostrar la preparación de platos como un sándwich de bondiola desmenuzada con pan casero, trucha asalmonada con papa explotada o canelones de carne desmenuzada o verduras. Parte del encanto en ambos conductores es que el programa combina elementos de humor y los muestra en situaciones fuera de la cocina, ya sea jugando al ping pong o discutiendo sobre cuál sería la mejor forma de fotografiar un plato.

Tefi Russo

Tefi Russo



Dándole una vuelta por una de las cadenas televisivas de cocina y mantenimiento hogareño más relevante de Argentina, Estefanía Russo encontró su nicho. Bajo el nombre Inutilísimas la cocinera busca difundir recetas simples e ingredientes accesibles. Su cuenta de Instagram es visitada por 231 mil seguidores y allí, además de publicar sus recetas, difunde sus talleres y comparte detalles de su vida personal. "Descubrí que no ser chef profesional me hacía estar del lado de las emociones de la personas, de la realidad, de lo que pasa en el día a día cuando volvemos a casa cansados o no tenemos muchas cosas en la heladera", señala la argentina en la presentación de su proyecto culinario. Aunque en su cocina se pueden encontrar recetas saladas, la cocinera se ha especializado en la respostería. Russo visitó Uruguay en marzo para brindar un taller en Pecana.

Embed A prepararnos!! ROSCA DE PASCUAS!! No es difícil. Vamos que se puede. Solo que la receta, un poco larga y encima, les dejo 3 opciones para que elijan la que más les guste: tradicional, vienesa y con azúcar negra!! Entren a Inutilisimas.com, pongan en el buscador: ROSCA y ya. Por unas pascuas con rosca caseriiiita!! Una publicación compartida de Tefi Russo (@inutilisimas) el 12 de Abr de 2017 a la(s) 6:17 PDT

Felicitas Pizarro

Felicitas Pizarro



"My name is Felicitas Pizarro. Soy argentina", dice la cocinera argentina en la introducción de su canal de YouTube en donde le habla sonriendo a una base de seguidores de 41 mil usuarios. La cocinera presenta sus recetas en inglés y lo hace por un buen motivo. En 2013 fue la ganadora del concurso Search for a Food Tube Star organizado por el chef inglés de renombre mundial Jamie Oliver. Tras subir un video que grabó en la parrilla de la casa de sus padres, la cocinera y sommelier se consagró en el certamen al cocinar un bife relleno de verduras y chimichurri. Felicitas pasó a ser parte de la cadena Food Tube de Jamie Oliver, donde tuvo su programa durante un año. En 2014 publicó su primer libro, You Cook, en el que invita a los lectores a enamorarse de la cocina a través de sus recetas favoritas,entre las que se incluyen la preparación de costillitas de cerdo, tortas rogel o helado casero de frambuesa. Estará en Montevideo para dar un curso en Pecana en noviembre.





Fuente: