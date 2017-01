Interpelación a Bonomi: un nuevo intento colorado

A un mes de la interpelación al ministro del Interior, Eduardo Bonomi , Vamos Uruguay realizó una especie de previa a esa instancias que se concretará el 15 de febrero y pidió información a la cartera que abarca desde la capacitación de funcionarios hasta la internación del jerarca en el Hospital Policial.





Esta semana, el Ministerio del Interior presentó números que mostraban una baja de los delitos durante el año pasado. Alli, se mostró que los homicidios habían tenido un descenso de 9,6% en 2016 en la comparación con el año anterior, y las rapiñas un 3,7% en la misma relación interanual.

Pero eso no conformó al Partido Colorado, ya que apenas difundidos los datos, el senador Pedro Bordaberry volvió a criticar la gestión del ministro Bonomi.





Ahora, el diputado de Vamos Uruguay Germán Cardoso solicitó una serie de pedidos de informes con varios temas que, seguramente, también serán incluidos cuando interpele a Bonomi el 15 de febrero.





A principios de diciembre, fue una moción de ampliación de interpelación de Cardoso la que

consiguió que la presencia de Bonomi en la Cámara de Diputados no quedara limitada a la discusión sobre la violencia en el deporte e incluyera a la seguridad pública en general. Esa moción fue aprobada con 46 votos sobre 90.





El nuevo intento colorado surgió luego de una interpelación que se llevó a cabo a fines de octubre en la Cámara de Senadores. Allí, Bordaberry, como senador interpelante, efectuó más de 40 preguntas al jerarca de Interior. Pero luego de horas, la interpelación tuvo el mismo resultado de siempre. Sin consecuencias.





El diputado Germán Cardoso de Vamos Uruguay, que interpelará a Bonomi, presentó seis pedidos de informes al Ministerio del Interior.





Ahora, Cardoso comienza el año con los nuevos pedidos de informes. Uno de ellos se refiere al ingreso de Bonomi a la emergencia del Hospital Policial y a una posterior intervención quirúrgica que se le realizó en el pasado noviembre.





Consultado por El Observador, Cardoso dijo que no encontró ninguna norma donde se especificara que el ministro podía utilizar los servicios del hospital. "No encontré ningún lugar donde lo dijera. Me gustaría saber en qué se basa el ministro, en cuál norma. El sistema (del hospital) es para policías", dijo. Otro de los pedidos tiene que ver con la capacitación de 1.000 policías luego de la firma de un convenio con la Universidad de Cambridge, el University Collage de Londres y elJohn Joy Collage de Nueva York. Se le pide a la cartera que especifique quiénes son los 1.000 funcionarios, dividiéndolos acorde a la escala de oficiales y a qué unidades ejecutoras corresponden.





Otro se refirió a un acuerdo con Brasil para intercambio de información y cooperación en temas de seguridad pública. El ministerio había informado que allí se incluía la seguridad preventiva, la modernización de las instituciones policiales y del sistema penitenciario, entre otros temas.

En ese pedido de informes, Cadoso preguntó si se firmó una comisión de seguimiento del acuerdo con Brasil y qué unidades ejecutoras participaron del intercambio de información y cooperación.

"Si hubo capacitación de policías habría que saber quiénes son. Lo mismo con el convenio marco con Brasil. Bonomi utiliza muchas palabras lindas, pero no aclara nada", sostuvo Cardoso. Además, el legislador envió otros tres pedidos de informe a la cartera.





De esta manera, el sector de Bordaberry comenzó el año renovando sus críticas hacia la gestión de Bonomi y aguarda una nueva interpelación para confrontar con el ministro del Interior.





Fuente: