Investigan denuncia de abuso sexual en hogar de Inau

El presidente del sindicato de funcionarios del Inau, Joselo López, informó a El Observador que, según los datos manejados por el gremio, un hombre es indagado por abuso y una mujer por estar en conocimiento de la situación y no advertir a las autoridades.



"Hay una indagatoria y en creo que en las próximas horas va a haber una resolución de la jueza. Nosotros en principio lo que hicimos fue ver cómo realmente se habían sucedido los hechos y no asumimos la defensa de este caso. Ahora estamos a la espera de la resolución de la Justicia para sacar un comunicado", dijo López.



"Por supuesto que nosotros rechazamos cualquier tipo de prácticas de este tipo, no asumimos la defensa, y reclamamos como en todos los casos que se hagan los procesos de investigación con las garantías para todas las partes pero de ninguna manera vamos a asumir la defensa de alguien que esté involucrado en una cuestión como esta", agregó.





Fuente:

La Justicia y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU ) investigan a dos funcionarios de un hogar ubicado en el barrio Athaulpa tras recibir una denuncia de que uno de los indagados abusaba sexualmente de un menor. Además de una investigación administrativa del organismo, el caso está en el ámbito penal donde se espera la resolución de la jueza Adriana De los Santos.Subrayado informó el viernes que la madrastra de dos hermanos de 13 y 14 años denunció una situación de abuso sexual en uno de los centros del INAU. Los funcionarios denunciados fueron detenidos y declararon en la justicia junto al director del hogar.