Ir de lo genérico a lo específico

Con la presencia del referente emprendedor y CEO de Collokia, Pablo Brenner , quien compartió de manera distendida una jugosa crónica de su carrera, se anunció el miércoles pasado la incorporación a Hydra Campus como directora ejecutiva de la economista Macarena Botta , una de las fundadoras de Sinergia Cowork y que estuviera a su frente hasta mediados de 2016.





Hydra Campus nació en noviembre de 2016 como un catalizador para multiplicar oportunidades para los emprendedores con el fin de complementar a Hydra , que ofrece apoyo en el proceso de aceleración y creación de empresas con foco en su escalabilidad y punto de equilibrio en el corto plazo.





"Hydra en sí no es una incubadora ni una aceleradora, nos gusta pensar que uno se remanga y trabaja mucho más codo a codo con el emprendedor. Apostamos a generar una etapa en donde se esté muy cerca hasta lograr ciertos resultados. Ser un punto de referencia en todos los sentidos, generando muchas vertientes de trabajo para que al día de mañana a través de Hydra una startup pueda acceder no solo a nuestras redes de contacto, sino al conocimiento adquirido en el camino que ya recorrimos", apuntó Botta sobre el objetivo del espacio.





Acerca de su alejamiento de Sinergia Cowork, Botta dijo que cumplió una etapa y que, ante diferentes visiones de los socios, optó por dar un paso al costado del proyecto que se inició en 2014, poniendo por delante los intereses generales a las visiones personales. A su vez, subrayó la satisfacción por haber contribuido a generar "un cambio en la cultura de trabajo".





El proceso inverso

Según contaron los exsocios de woOw y fundadores de Hydra, Martín Giura Nicolás Bistolfí , la idea central de Hydra Campus es plantear un proceso inverso a lo que se acostumbra a escuchar en el mundo emprendedor, que parte de la premisa de tener una gran idea. El proyecto apunta a un proceso de aceleración de personas para desarrollar habilidades y que tengan herramientas para poder emprender rápido. Para Bistolfi, hay que poner el foco en necesidades que ya existen y crear una solución a partir de eso.





Según Giura, lo que se plantea es un proceso inverso: "Consiste en no empezar en la idea o solución, sino en detectar en el mercado diferentes problemas para enfocarse en resolver uno en particular. Es necesario tener en cuenta que soluciones para un problema pueden haber una cantidad, pero hay que contemplar siempre si el mercado está realmente preparado para ese problema, aunque el timing no es el único factor clave".





Pensar en escalable

Bistolfi consideró que en Latinoamérica se necesitan más casos de referencia, como Mercado Libre o Pedidos Ya."Hay que pensar que te cuesta lo mismo hacer algo para tu ciudad, un país o hacerlo global. Los dolores de cabeza y el estrés te los vas a agarrar igual. La diferencia es donde te ponés la vara y en lo posible evitar establecer caminos intermedios que consumen mucha energía. Hay que pensar escalable desde un comienzo", apuntó.





Finalmente, Botta reflexionó que las ideas en realidad no valen nada y que lo importante es hacer. "En Uruguay, si bien el movimiento emprendedor ha crecido mucho y muy rápido, sigue siendo de segmento, dejando mucha gente afuera. Hydra Campus quiere atraer a emprendedores que quizás no se consideran tales, y aunque están interesados no saben cómo empezar o desconocen todo el ecosistema detrás que incluye a ANII o a Endeavor, por ejemplo. Podemos mostrarles los instrumentos de apoyo que hay; generar tierra fértil para detectar nuevas oportunidades y aprovechar las que ya existen", afirmó la nueva directora ejecutiva.





Unos locos que hablaban de Wi-fi en 1993

Durante su oratoria, Pablo Brenner hizo un recorrido minucioso de su carrera salpicado con algunas pintorescas anécdotas. Vinculado desde siempre principalmente a la tecnología del software, el empresario contó cómo se fue incluso de una entrevista laboral para una de las empresas más importantes del mundo porque el puesto estaba vinculado a trabajar con hardware. "Yo no pierdo mi tiempo y ustedes no pierden el suyo", habría dicho en la entrevista antes de retirarse.

"Para un emprendimiento, llegar temprano al mercado es peor que hacerlo tarde", Pablo Brenner

Brenner fue parte del grupo que definió el Wi-fi a principios de los 1990, cuando la empresa Alvarion (antes BreezeCOM) , instaló los primeros puntos de acceso compatibles en el mundo. "Cuando hablábamos con clientes, les decíamos que se iban a poder conectar en cualquier lugar. Nos miraban como si estuviésemos locos. ¿Poder conectarte a qué?, respondían. No había internet. Teníamos un producto que funcionaba en 1994 y el mercado empezó a despegar recién a fines de esa década", contó el empresario.









