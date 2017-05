Israel, fuente de formatos televisivos

La televisión uruguaya no es ajena a los formatos extranjeros que tienen versiones locatarias. Aunque en múltiples ocasiones se ha optado por comprar una versión foránea (generalmente argentina o española), en algunos casos los canales locales deciden producirlas aquí. Y en este momento, los tres canales abiertos privados cuentan con una producción local que se basa en un formato israelí, un exportador de ideas televisivas en todo el mundo que se afianza en Uruguay.





Los programas de ese origen que cuentan con versiones uruguayas actualmente en emisión son Escape perfecto (canal 10), Master Class (canal 12) y Es tu sentido (canal 4). Además, el programa de concursos ¡Ahora caigo! también proviene de aquel país, aunque en este caso canal 10 emite su versión española.

Es tu sentido



"Hay muchos formatos israelíes muy buenos en el mercado", dijo a El Observador Mercedes Guinle, gerente de programación de Monte Carlo TV. Es tu sentido, conducido por la dupla de padre e hija integrada por Rubén y Lucila Rada, es una adaptación del programa israelí Intuition, una creación de la compañía Dori Media, una de las principales productoras israelíes y que también cuenta con una sede en Argentina (de donde procede su fundador, Yair Dori), que ha sido responsable de las ficciones El marginal y Esperanza mía.





Intuition fue creado en 2016 y se vendió entre otros países a Inglaterra, además de Uruguay. Se trata de un juego de preguntas y respuestas en el que los participantes (seleccionados de entre los peatones o visitantes de un lugar público) responden una serie de interrogantes sobre el otro jugador, a quien no conocen previamente, aplicando la interrogante de "¿es posible juzgar un libro por su portada?". El único cambio que se hizo con respecto al original, afirmó Guinle, "fue la cantidad de conductores, que aquí son dos y en el israelí es uno solo". fue creado en 2016 y se vendió entre otros países a Inglaterra, además de Uruguay. Se trata de un juego de preguntas y respuestas en el que los participantes (seleccionados de entre los peatones o visitantes de un lugar público) responden una serie de interrogantes sobre el otro jugador, a quien no conocen previamente, aplicando la interrogante de "¿es posible juzgar un libro por su portada?". El único cambio que se hizo con respecto al original, afirmó Guinle, "fue la cantidad de conductores, que aquí son dos y en el israelí es uno solo".





La adquisición del formato por parte del canal se produjo en noviembre de 2016 en uno de los escenarios más habituales para este tipo de transacciones: la feria MIP Cancún, que se realiza anualmente en el balneario mexicano y apunta al mercado latinoamericano. Este tipo de congresos reúne a ejecutivos de canales y productoras, y es a través de ellos que, por ejemplo, se produjo la llegada de las telenovelas turcas a las televisiones uruguayas y de otros países de la región.





En cuanto a Master Class, el programa en el que un grupo de niños participan dentro de una escuela de música, en la que reciben consejos de canto y realizan presentaciones en vivo, fue adquirido por Teledoce a su empresa creadora, Keshet International, que lo ofreció al canal.





La emisora no buscaba un programa de concursos, pero se entusiasmaron con las diferencias que proponía este show. "Nos gustó que no hubiera frustración para los participantes, además de que los niños proporcionan una emoción y una empatía que a veces los grandes no podemos dar", explicó Eugenio Restano, gerente de programación del canal en el lanzamiento del programa.





Uruguay se convirtió en el primer país de habla hispana en desarrollar este formato, uno de los más vendidos de Keshet, una empresa particular por el meteórico ascenso que ha tenido desde su creación en 2012. Ese crecimiento ha sido en buena parte gracias a sus creaciones, de las cuales la más famosa es la serie Hatufim, adaptada en Estados Unidos como Homeland, serie que continúa su emisión y que ya va por su sexta temporada.

Escape perfecto



Canal 10, en tanto, adquirió Escape perfecto a través de Sony, distribuidora del original, Kluv Hazahav, que se estrenó en Israel en 2013. A mediados de 2014 comenzó la versión local, conducida por Alberto Sonsol y Annasofía Facello, casi en simultáneo con la versión argentina. Patricia Daujotas, gerente de programación de Saeta, detalló que "se respetó la biblia internacional, con la mínima impronta local que es lo que se hace con cada formato en los distintos países". Esa "biblia" es un manual que la empresa distribuidora proporciona y donde se explica cada detalle del programa, para que se mantenga el aspecto estético y el desarrollo del show.





Desde 2005, diversos formatos producidos o coproducidos en Israel han encontrado un lugar en pantallas de todo el planeta. Además del ya mencionado ¡Ahora caigo! también son israelíes las series En terapia, que tuvo versiones en Argentina, Japón, Rusia, Serbia y Estados Unidos; el reality show Rising Star, que se produjo en 25 países, y la coproducción Ciega a citas, ficción realizada en Argentina.

