Isusa comenzó la celebración de sus 70 años con una exposición de obras

Isusa: en el ámbito cultural está uno de los aportes que van más allá de lo productivo.

Con la mira en el invierno

La cifra

Cinco concursos

Industrias Sulfúricas SA (Isusa), una de las empresas de mayor relevancia en la agroindustria nacional, celebra este año su 70° aniversario y en el marco de esa conmemoración inauguró una muestra de obras de arte pertenecientes a su acervo y también de los artistas uruguayos premiados en los Concursos de Pintura de Isusa realizados de 2007 a 2015.La muestra, que se desarrolla en la sala de exposiciones de la Fundación Fucac –en la avenida 18 de Julio 2017 casi Pablo de María–, se podrá visitar de lunes a viernes de 11 a 19 horas, hasta el 25 de mayo, tras el estreno realizado el reciente jueves 4.Myriam Managau, asistente cultural de Isusa, comentó a El Observador Agropecuario que "Isusa tiene un compromiso con la comunidad, con la sociedad, con la cultura uruguaya que se ha ido expresando a través de estos concursos, descubriendo nuevos artistas, dándole oportunidades; pero no solo por ese medio, también se trabaja con mucho entusiasmo a nivel de las escuelas, por ejemplo en temas relacionados con el medio ambiente, con la naturaleza, promoviendo el valor del reciclaje".Por otra parte, David Mardero, ingeniero químico y secretario del directorio de Isusa, explicó que la muestra que se decidió instalar involucra por un lado obras que por ejemplo han sido obsequiadas a Isusa por otras compañías y, por otro, las distinguidas en los cinco concursos realizados.El primero de esos concursos se hizo en 2007 para celebrar los 60 años de la empresa. "Como fue un éxito, se decidió seguir haciéndolo cada dos años y ya van cinco ediciones", dijo. Eso ha permitido acumular un conjunto de obras de altísima calidad, con un valor artístico y también emotivo, porque fueron parte de los festejos de distintos cumpleaños de la empresa."Ahora se decidió mostrarlas, compartirlas, nos pareció que era muy bueno y a la vez una linda manera de celebrar los 70 años de Isusa", añadió.Las obras que se pueden ver en la sala de la Fundación Fucac son cuadros que están distribuidos en la sala de reuniones del directorio de la empresa, pero también en las oficinas de las distintas plantas en distintas localidades del país."Todo esto es apenas una parte de la responsabilidad social de la empresa. Isusa tiene y promueve valores que son los que le han permitido ser una empresa con una existencia muy longeva además de productiva", concluyó Mardero.Sergio Suárez-Cibils, gerente de ventas de Isusa, destacó en la noche inaugural de la muestra que los concursos y esta muestra especial "son una manera de la empresa de acercarse a la cultura, de devolverle a la sociedad lo que la comunidad nos entrega en los ámbitos en los que estamos".Los concursos han permitido "confirmar que hay muy buenos valores en Uruguay, nos tiene muy contentos haber ayudado a que muchos artistas puedan expresarse y mostrar su potencial, con trabajos muy creativos que ahora pueden ser disfrutados".La gente está con la mente en la cosecha de los cultivos de verano, pero a la vez "empezando a atender todo lo relacionado con los de invierno, ya se han hecho negocios", comentó Suárez-Cibils, consultado ya sobre temas del ámbito productivo."Todo apunta a que será una zafra inferior en lo que es trigo y cebada, con áreas menores en relación a lo del año pasado, aunque con un aumento que no nos puede sorprender en el caso de la colza, aunque sigue siendo un área menor que la de trigo y cebada".A propósito, "hay solicitudes de fertilizantes específicos para este cultivo, tenemos fórmulas y herramientas que pueden ayudar; hace unos años que estamos atentos a esto porque los requerimientos de nutrientes de la colza no son los mismos que los del trigo y la cebada. No hay grandes diferencias, pero por ejemplo en las fórmulas hay que poner atención en el azufre".Agregó que "estamos con todas las fórmulas, con precios competitivos, con toda la logística pronta en relación a puntos de entrega, empezando a trabajar fuerte pensando en el invierno, en las distintas plantas"."Somos también propietarios de plantas de silos. No estamos en el negocio de los granos, pero estamos viendo de cerca el cosechón de soja, de buena calidad, con buenos rendimientos y eso nos satisface porque el productor puede quedar en lo económico de otra manera. No para tirar manteca al techo, pero reacomodando sus números y preparándose, algunos para hacer un cultivo de invierno, otros buscándole la vuelta para hacer un verdeo", dijo.Sobre la visión oficial, que es promovida también por los actores del ámbito privado, del valor del cultivo de invierno más allá del precio, considerando los planes de uso y manejo del suelo y lo que ello involucra, valoró "desde el punto de vista de nuestro negocio con el productor y del negocio propio del productor que se diversifique, no poner todos los huevos en la misma canasta; por más que los números no den en los cultivos de invierno tradicionales hay que ver el todo".Mencionó, al respecto, que hacer una soja de segunda sobre un trigo fertilizando con azufre, además del fósforo y nitrógeno necesarios, ayuda a tener un buen cultivo de soja, cuando optar por hacer todo soja de primera es algo que hay que ver cómo se va dando el año, porque tiene sus riesgos. Diversificar siempre es bueno, la rotación es muy buena".25 obras... se exponen, que son las de primer, segundo y tercer premio de cada uno de los cinco concursos, y otras que integran el acervo de la compañía.Los integrantes del jurado en los concursos de Isusa, realizados cada dos años desde 2007, han sido David Mardero, Agueda Dicancro, Gustavo Alamón y Clever Lara.