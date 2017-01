Jariola: el refresco burbujeante uruguayo de sabores sorpresivos

"Me gusta la idea de que, cuando querés tomar algo distinto, exista la opción. Es darle más poder al consumidor". Mariano Mazzolla, Fundador de Jariola.

El precio de la botella de 330 ml será oscilará entre $ 70 y $ 100, dependiendo del punto de venta.

1000 litros se comenzará a producir para cada uno de los estilos de Jariola.

El sabor de este refresco burbujeante resulta algo difícil de explicar con palabras. Y es que las mezclas de yerba mate con jengibre y limón, o del pomelo con jazmín en una gaseosa refrescante, se convierten en algo sorpresivo para cualquier paladar.Eso explica en parte la identidad de Jariola , un refresco que busca caracterizarse por su autenticidad y exclusividad.Encontrarse con las mismas marcas masivas como única opción es lo esperado cuando se está en un restaurante, en un bar o hasta en un supermercado. Pero Jariola aparece como una opción disruptiva dentro del sector de las gaseosas. El emprendimiento creado por Mariano Mazzolla (40) surgió como una manera de "dar poder" al consumidor para aquel momento en que se desea beber algo distinto. Al mismo tiempo, como se trata de un refresco sin químicos ni conservantes, se ofrecerá como una opción saludable para continuar con la apuesta a los refrescos con gas."Cuando la gente quiere algo saludable se termina pasando a otra categoría, la de los jugos y los té helados. No existe la posibilidad de elegir un refresco burbujeante que sea saludable y con otras cualidades", contó Mazzolla. La idea inicial de Mazzolla fue la de lanzar Jariola como un refresco de frutos nativos. Como pasó la temporada de los frutos necesarios, decidió avanzar igualmente con su proyecto, y cambió los frutos nativos por sabores autóctonos. "Yerba mate, limón y jengibre" y "pomelo y jazmín" son hasta el momento las dos opciones de Jariola. Arazá y guayabo será la primera mezcla de sabores a elaborar de frutos nativos.El nombre Jariola fue el elegido por varias razones. Por un lado, por tratarse de una palabra típica uruguaya. Según el diccionario popular uruguayo, la palabra se utiliza como una negación ante algo dicho anteriormente. Pero Mazzolla confesó que le pareció atractiva por su terminación, similar a la de las marcas más globales de refresco.Cuando Mazzolla inició su carrera profesional era un joven con un futuro prometedor dentro de las oficinas de Coca-Cola. Pero su personalidad inquieta lo llevó a abandonar la multinacional para ir más allá. Trabajó como responsable de la unidad de negocios de Uruguay para la revista Rolling Stone, y luego para marcas de cerveza, vino y whisky.En 2013 inició su camino emprendedor o "3.0" –como le llama– cuando creó el club de cervezas artesanales "Underground" y, posteriormente, la cerveza "Bizarra". Tras haber dejado la compañía global de refrescos, tuvo sus altos y bajos. "En esa ruptura, por momentos me preguntaba si había errado", contó. Hoy asegura que el tiempo le confirmó que tomó la decisión correcta. La parte que extraña Mazzolla de su vida de oficina, evaluó, es la certeza. Sin embargo, asegura que esa falta de seguridad económica del emprendedor es el factor motivante: "Vos sos el que provee. Y si no hacés, no ganás". A su vez, dijo que cuando era estudiante, la facultad preparaba para "ser un valor dentro de una empresa. Hoy en la facultad hay materias sobre emprendedurismo", agregó.Jariola será lanzada al público el 15 de enero. La producción de la bebida es tercerizada a una planta ubicada en Canelones.El hecho de que Mazzolla proviniera del sector de las bebidas le abrió muchas puertas. Es así que los clientes de sus otros emprendimientos ahora se encuentran esperando el lanzamiento de Jariola para ofrecerlo en sus locales. "Vengo del lado de la cerveza artesanal donde hay un poco de esa rebeldía contra las empresas grandes y apoyo al esfuerzo del chico", apuntó Mazzolla. Asimismo, contó que por el tipo de público al que atienden sus locales "amigos", no quieren ofrecer refrescos comunes.Mazzolla recibe el apoyo de la incubadora Sinergia, de Uruguay XXI y está siendo evaluado por la ANII en la espera de recibir un capital semilla de US$ 25.000. El emprendedor indicó que si resulta financiado por ANII, utilizará el capital para la promoción de la marca y desarrollo de los sabores.Por el momento, el objetivo de Mazzolla es captar una porción del mercado uruguayo. Para la primera etapa, consignó que la mejor manera de crear la marca y captar a su público objetivo, es mediante las ocasiones de consumo . Así, el emprendedor argumentó que se logra "hacer crecer la marca de manera lenta pero sólida"."La gente prueba, recomienda y llega a ser un valor agregado saberlo. Vas haciendo que se cree una imagen sólida a escala de lo que puedo abastecer", añadió. No obstante, la posibilidad de exportación está latente. Para esto, Mazzolla explicó que se necesita pensar en la capacidad de producción y respuesta del mercado. "La exportación requiere un manejo de escalas distintas del que estamos preparados para enfrentar hoy". Fuera de fronteras, Mazzolla planea lanzar Jariola en Brasil y Perú, donde tiene contactos. Una de sus aspiraciones, es que Jariola sea utilizado para mixers en coctelería. Incluso ya está pensando en algunos nombres como "Vodkariola" para un trago con vodka, o "Jariolinha" como variante de la caipirinha.