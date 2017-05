Javier Aznárez asumió como presidente de la Sociedad de Criadores de Hereford

Francisco Javier Aznárez Elorza asumió este lunes como el nuevo presidente de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay (SCHU), tras recibir la icónica campanilla de manos del presidente saliente, Alejandro Costa Irigoyen.

Aznárez es licenciado administrador contador, pertenece a una familia de mucha tradición en la producción agropecuaria, es la cuarta generación al frente de un establecimiento en el departamento de Río Negro, donde no solo se crían animales de la raza bovina Hereford sino también ovinos Merilín y equinos Criollos.

El establecimiento que dirige el joven productor se dedica a la ganadería de ciclo completo, con la siembra de pasturas, pero también explota el rubro agrícola.

Objetivos y agenda

Consultado por El Observador sobre los objetivos de su presidencia, dijo que básicamente es seguir trabajando con el compromiso de la SCHU en el desarrollo de herramientas y productos que permitan mejorar la toma de decisiones de los criadores.

Los días 1º y 2 de junio la SCHU hará su gira anual de criadores por el departamento de Rocha, donde se mostrará la versatilidad de la raza, cómo se adapta a distintos ambientes, algunos de ellos con limitaciones.

También se prevén actividades para los meses de julio y agosto, una vinculada con la ganadería y forestación, y otra relacionada con la importancia del Hereford en los cruzamientos. Luego vendrán la Expo Prado, el remate de toros de Kiyú y exposiciones del interior.

El momento

El presidente de la SCHU consideró que la raza está pasando por un buen momento, que se vio reflejado en el éxito del Congreso Mundial Hereford realizado el año pasado en Uruguay. En la oportunidad se comprobó que la raza está a primer nivel mundial, que se demuestra en una demanda concreta de genética nacional por parte de cabañas extranjeras.

"El Hereford uruguayo reúne las características de ser un animal muy productivo, muy funcional, que se adaptará a condiciones muy diversas, una vaca que puede dar un ternero todos los años, en condiciones naturales, que reúne las características que pide el mercado mundial de la carne", comentó.

El equipo

La nueva directiva de la SCHU, que encabezará Javier Aznárez, tendrá como vicepresidente a Luis Ignacio Bordaberry Fontana; el secretario será Francisco Mendiola Romay; y el tesorero Martín Segredo Restano.

Los vocales: Fernando Alfonso Bordaberry, Walter Romay Elorza, Felipe Bove Barriola, Santiago Fernández Abella y Gonzalo Rodríguez Mendaro.

Suplente: Miguel Martirena Bove, Alejandro Costa Irigoyen, Martín Ibraburu Vannelli, Joaquín Martinicorena Giacometti, Juan Diego Barbosa Péres, Nicolás Shaw Burci, Héctor Bonomi Danza, Gonzalo Pepe Rampoldi y Germán Morixe Sant´Anna.

Agradecimientos

Al asumir oficialmente en el cargo, Aznárez dijo que para él significaba un gran honor asumir la presidencia de la SCHU, por todo lo que representa la institución tanto para él como para su familia, como para la ganadería del país.

"Agradezco a personas que para mí fueron importantes, que me permitieron asumir en este cargo. En primer lugar a mi madre y a mi familia, por haberme inculcado la pasión por la vida de campo y la cabaña. Sin el apoyo de ellos hoy no podría asumir esta responsabilidad, por todo el tiempo y dedicación que implica. En segundo lugar a Ricardo Reilly, quien por primera vez me invitó a participar de una directiva...; a Alejandro (Costa) por confiar en mi para ser su secretario durante todos estos años tan movidos para la institución, y ver la dedicación, el trabajo y el amor que él transmite por la raza; es admirable. Por último a mi abuelo, quien me hizo incursionar en la familia Hereford..., que fue la persona que con 16 años me dio la responsabilidad de dirigir el plantel de Merilín y de Hereford de El Cardo. Fue él quién me hizo agarrarle el gusto al Hereford y a la cabaña, que son cosas que tanto quiero", comentó.

