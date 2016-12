El periodístico No toquen nada comenzará su próxima temporada en Del Sol FM

Con la canción Hello, Goodbye de los Beatles de fondo, y luego de 11 años al aire, No toquen nada, el programa de Joel Rosenberg, Ricardo Leiva y Carlos Tanco, se despidió este viernes de Océano FM pidiéndole a su audiencia que siga del otro lado del auricular.

Rosenberg aprovechó la ocasión para hablarle directamente a los oyentes: "La audiencia construyó esto. Son los que acercan las pautas, los que nos bancan. Gracias enorme, y pedirles que no nos dejen. (…) 'No toquen' sigue, y la radio sigue. Y espero que ustedes sigan por ahí".

"La radio tiene una idea diferente a que tenemos nosotros", dijo Rosenberg para explicar la mudanza en el dial en sus palabras finales antes del último programa de este ciclo, que a partir de febrero volverá con una nueva temporada en Del Sol 99.5. "Capaz que tiene razón la radio y es mejor este modelo", agregó. "No hubo problemas por eso. Hubo diferencias. Si no hay diferencias no hay cambios", argumentó el periodista.

Embed

Rosenberg explicó que no habían tocado antes el tema de la partida del programa porque desde la producción no habían encontrado sentido hacerlo hasta el final.

Además, tanto él como su co-conductor Ricardo Leiva, buscaron quitarle dramatismo a la despedida y dijeron que, como en cualquier otro oficio, los cambios son frecuentes. "La sobredimensión que se le da a los cambios en los medios genera un ruido que no tiene sentido en la dimensión. (...) Es un cambio de laburo como cualquier otro", dijo Rosenberg.

Los conductores resaltaron que la relación con la dirección de la radio quedó en buenos términos.

