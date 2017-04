"Este es uno de los premios más prestigiosos de Iberoamérica y todavía no salgo de la sorpresa que me causó la noticia", escribió ayer martes el uruguayo en su cuenta de Facebook .

El uruguayo Jorge Traverso fue elegido como una de las tres personalidades en ser reconocidas con el Premio Konex Mercosur, según lo informó la Fundación Konex el pasado 19 de abril. Junto a Dorrit Harazim (Brasil )y Mónica Gonzáles Mujica (Chile), Traverso fue designado como una de las "personalidades más destacadas en la región" por la organización, que en 2017 reconoce la labor en las áreas de Comunicación "Este es uno de los premios más prestigiosos de Iberoamérica y todavía no salgo de la sorpresa que me causó la noticia", escribió ayer martes el uruguayo en su cuenta de Facebook "Estoy impactado.Los uruguayos que ganaron este premio han sido Luis Camnitzer, Idea Vilariño, Julio María Sanguinetti, Hugo Fattoruso y Estela Medina. Lo han ganado Jorge Luis Borges, Diego Maradona, Lionel Messi, y Daniel Baremboin, todos ellos en otras categorías. Y en periodismo diosas como Leila Guerriero. Juro que al mencionar estos nombres me empequeñezco y trataré de entrar despacio a sala para que no se den cuenta que se han equivocado", agregó.El premio, que también reconoce el trabajo de 105 figuras argentinas, se entregará el próximo 12 de septiembre."La noticia me llega en un momento que coincide con proyectos profesionales que me estimulan. Quería compartirlo con ustedes mientras camino por la ciudad como si estuviera en otro planeta", escribió Traverso.