José Campusano: del cine bruto a la experimentación audiovisual

José Campusano llama la atención. Más allá de su figura alta, su vestimenta en tonos de negro y su indumentaria más cercana a la de un vaquero que a la de un director de cine, la obra del cineasta argentino nacido en el barrio de Quilmes da que hablar.

Bajo la productora Cinebruto, Campusano, quien estuvo al frente de ocho películas, aboga por un tipo de cine menos popular. El director, quien en sus últimas producciones se volcó a un sistema de trabajo cooperativista, es un defensor de la autogestión y de ir en contra de algunos paradigmas establecidos en la realización contemporánea del séptimo arte.

Su película El sacrificio de Nehuel Puyelli, presentada en el Festival de Cine de Punta del Este, es prueba de los rasgos que acercaron y alejaron al público cinéfilo a la obra del director.

Se trata de un drama carcelario en torno a dos personajes: un curandero de origen mapuche (Chino Aravena) acusado de asesinar a una anciana y abusar de un joven de clase media-alta, y un presidiario (Damián Avila) en camino a su liberación que desea mantener el orden de la convivencia de una cárcel en Río Negro.

En el largometraje, que denuncia la desigualdad de clases así como el trato a los pueblos descendientes de indígenas en Argentina, los actores parecen no hablar con la naturaleza que uno espera de personajes en una pantalla.

Sin embargo, la crudeza del relato, una narración que solo crece en tensión a medida que se termina, cautiva tanto o hasta más que una thriller hollywoodense de un alto nivel de producción.

Eso se debe, en parte, al genio detrás del director que actualmente busca nueva forma de hacer llegar su mensaje al público.

Previo a la exhibición de El sacrificio de Nehuel Puyell en la Casa de la Cultura de Maldonado, Campusano adelantó uno de sus nuevos proyectos, en los que busca experimentar con nuevos formatos de narración audiovisual.

Según explicó el argentino, se encuentra trabajando en una adaptación de La secta del gatillo. Historia sucia de la Policía Bonaerense, una investigación a cargo del periodista Ricardo Rageandorfer sobre el organismo policial de Buenos Aires durante la década de 1990.

El atractivo detrás del proyecto, pensado como un cortometraje y luego en una película, es su concepción, ya que está siendo filmado con una tecnología de cámaras que permite un visionado de 360 grados del entorno. En términos simples, el espectador podrá ver hacia todos lados de una escena mientras sucede, sin la edición tradicional del cine que determina una historia en diferentes planos consecutivos. También puede entenderse como el cruce entre la realidad virtual y la ficción.

"Te permiten filmar captando todo el espacio", explicó el realizador al hablar de las cámaras que proponen una experiencia de realidad virtual en el campo de la ficción cinematográfica. "Buscamos cómo intensificar la captación del espectador cuando no hay plano que te pondere".

Campusano, que próximamente también viajará en Estados Unidos para dedicarse a un proyecto audiovisual en torno a historias anónimas de ciudadanos de los barrios populares de Nueva York, explicó que busca continuar en su cruzada por el cine social -que, asegura, está basado en la memoria colectiva, un conocimiento que él diferencia del mundo académico- en nuevos caminos narrativos.

Si bien entiende que el mercado todavía no ha alcanzado un punto de popularizar la experiencia del visionado de este tipo de obras, no baja los brazos y cree que con el tiempo el espectador se adaptará a experimentar una película de formas no tradicionales, incluyendo la adopción de olores que correspondan a las imágenes de un filme.

"Si alguien dice que no es cine, tiene razón (...) No es el cine como se planteó hasta ahora. Los recursos de la propia realidad son los más oportunos para mí para contar con esta herramienta", expresó.