Joven que no pudo entrar al servicio de guardavidas salvó a una persona

Por falta de acuerdo, durante carnaval no hay guardia de la playa en la mañana

Sobre las 9 de la mañana de este martes, en la playa El desplayado de La Pedrera, un joven rescató del mar a una persona mientras no había guardavidas en el lugar, según relata el portal de venta y alquiler de propiedades de ese balneario, La Pedrera Uruguay, en su página de Facebook.

Harry, un joven de esa zona de Rocha le salvó la vida a otro que se ahogaba en la playa. Según contó al portal La Paloma Hoy Gonzalo Rodríguez, otro de los veraneantes que socorrió al joven, desde la playa vio cómo se hundía, luego parecía estar haciendo la plancha, y finalmente se perdió de vista.

"Se puso sus patas de rana, lo sacó del agua inconsciente, medio muerto y le hizo reanimación", dice el posteo de la página La Pedrera Uruguay.

Si bien Harry es guardavidas y conoce esas playas "como la palma de su mano", no ha logrado entrar al cuerpo de guardavidas de ese departamento, se afirma en el post. Quien toma la decisión del ingreso o no, dijo el intendente Aníbal Pereyra a El Observador, es la asociación de guardavidas y no la intendencia.





Embed

El problema, según el intendente es que en esa playa, una de las principales de La Pedrera, durante carnaval no hay servicio de guardavidas desde temprano en la mañana, ya que no se pudo llegar a un acuerdo con la asociación de guardavidas. Los servicios comienzan a las 10:30.

"Intentamos de manera infructuosa poder lunes y martes, en La Pedrera particularmente, hacer un servicio de guardia temprano en la mañana y la asociación se negó", afirmó Pereyra.

Consulado por El Observador, uno de los guardavidas de ese balneario, Marcelo Brugnoli, dijo que dada la falta de personal y a que ya se trabaja 8 horas diarias sin día de descanso, extender el horario resultaba inviable. "El ofrecimiento era trabajar más horas a costa de los trabajadores, pero ya venimos exigidos desde diciembre, y es inviable", afirmó.

Según indicó Brugnoli, los guardavidas han realizado varias exigencias a la comuna para aumentar el personal y materiales, sobre todo debido al aumento de turistas, pero no han tenido respuesta.













Fuente: