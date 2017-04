Juez ordenó pericia del Cambio Nelson y citó a socios de Francisco Sanabria

El trabajo del juez penal de Maldonado, Marcelo Souto, en el caso del Cambio Nelson, no termina con el procesamiento de Francisco Sanabria, el gerente general de esta empresa, Nelson Calvette, y dos de sus contadoras. Ahora, el magistrado intenta determinar qué pasó con los US$ 10 millones que, según surge de un documento incautado en una de las propiedades del exdiputado suplente del Partido Colorado, estaban depositados de manera informal en el cambio.

Para eso, Souto, citará a declarar a cinco empresarios que estaban asociados a Francisco Sanabria, y en cuyas empresas el ahora procesado distribuía el dinero depositado informalmente en el Cambio Nelson. Según supo El Observador, debido a que estas compañías se beneficiaban de la actividad informal del cambio, el magistrado buscará conocer qué participación tenían estos empresarios en la maniobra, por lo que podrían pasar a ser indagados en la causa.

Los empresarios citados serán los socios de Sanabria en la empresa de alquiler de autos José Garrido Turismo y Transporte -en la que el titular de Cambio Nelson tenía 75% del paquete accionario-, la desarrolladora de la torre de lujo Art Tower -donde tenía el 25,26% de participación-, una inmobiliaria, y las radios de Maldonado, FM Gente y Cadena del Mar.

Según se extrae del auto de procesamiento del juez Souto las empresas de Sanabria "vivían del cambio". Se le pagaban los sueldos a Firosol (que es la arrendadora de autos). "Salían todos los gastos del cambio y no reintegraban nada", declaró Calvette.

El juez afirmó que Sanabria "tenía organizado un sistema de captación de fondos" que ya existía y había sido organizado por su padre, según declaró el procesado. Incluso en lugar de volcar lo percibido por cobranzas a Redpagos "no era volcado en el plazo de 24 horas, ni ningún otro plazo", dijo Souto.

En ese sistema participaban activamente Calvette y la otra contadora procesados con prisión. El juez relató que Calvette admitió que "muchas veces debido a la falta de liquidez del cambio salí a pedir crédito a un cambio, y al otro día debía pagar el crédito".

"Teníamos que salir a pedir crédito en un cambio y al otro día pagar el crédito, con la plataa recaudada de Nummi al otro día de mañana comprábamos los dólares que debíamos del día anterior y se cerraba el círculo", declaró Calvette.

Pero además, los grandes ahorristas, 22 de los 379 que tenía el cambio y que reunían el 80% de los US$ 10 millones depositados, recibían un interés superior al brindado por las entidades de intermediación financiera. Aunque según se extrae de la investigación, esta práctica se viene realizando desde finales de la década del 90, no fue sino hasta febrero, cuando la empresa cerró, que los particulares vieron desparecer sus ahorros.

"Cerrado por duelo"

Souto afirmó que la falta de efectivo se agravó en el correr de 2016. La contadora procesada sostuvo que en julio RedPagos los dejó sin sistema por la deuda que mantenían que se logró pagar pero los problemas siguieron.

Otro ejemplo de esa falta de liquidez fue recogido por el juez de un testigo que debía pagar jubilaciones. "Fui a pagar jubilaciones a la sucursal de Maldonado Nuevo (...) saqué la cuenta de lo que debía pagar, cuando llego había una cola como de una cuadra para cobrar, y cuando abrí la caja habían 40.000 pesos más o menos y se necesitaban como 700.000 para arrancar a pagar. Yo llamé y hablé con Nelson me dijo que iba a ubicar a Fransico y que pusiera un cartel de que empezaba a pagar después de las 12 del mediodía. Luego me llama Nelson que había hablado con Fransico y me dijo que pusiera un cartel afuera diciendo que estaba cerrado por duelo, porque Francisco no tenía la plata para pagar".

Por ese motivo, el juez le tipificó a Sanabria, a Calvette y a la contadora que operaba como oficial de cumplimiento del cambio, un delito continuado de apropiación indebida por "distraer los dineros confiados a la empresa".

Para seguir con la indagatoria de este delito el juez citará también a los nuevos denunciantes que en las últimas horas superan largamente a las 30 denuncias, de modo de sumar más pruebas al caso.

En tanto, otra de las contadoras fue procesada sin prisión -con una medida sustitutiva de tres meses de arresto domiciliario- por declarar información falsa en los recibos de sueldo de los empleados de Cambio Nelson ante el Banco de Previsión Social (BPS) para efectuar menos aportes. Según relataron varios de los trabajadores cobraban un sueldo de por ejemplo $ 25.000 pero figuraban cobrando $9.800.

La situación de Capote

El contador Humberto Capote (contador externo de Cambio Nelson y expresidente del Banco Central), quedó emplazado y con cierre de fronteras (el juez le retiró el pasaporte). Si bien el fiscal consideró que estaba al tanto de toda la operativa del cambio y por eso pidió procesarlo por apropiación indebida en calidad de coautor, el juez consideró que antes de expedirse, "es imprescindible" realizar la pericia contable.

En la pericia el juez pidió saber si el contador tenía acceso a los registros contables y "si podía abrir una cuenta diferente a un asiento contable, referente a depósitos de terceros, pagos de intereses, es decir una cuenta de una persona física o jurídica".

El abogado que representa a Capote, Mario Spangenberg, dijo a El Observador que "la opinión del Banco Central, no es necesariamente lo que efectivamente ocurrió con los informes de compilación", y que su defendido, al ser un contador externo, no verificaba la realidad económica de la empresa -como sí lo hubiera hecho un auditor-. Por esta razón, según el abogado, los documentos firmados por Capote "no representan la opinión del profesional, sino lo que la dirección de la empresa dice que es su realidad".

¿Qué se aprobó hasta ahora?

Cuentas corrientes

Se acreditó que Cambio Nelson "recibía fondos de clientes, los que eran mantenidos en la institución para ser posteriormente aplicados en el pago de gastos de los depositantes, funcionando como una suerte de 'cuenta corriente', en contravención con la reglamentación vigente para las casas de cambio". Además se demostró que en casos de clientes que dejaban depósitos por elevados montos, se pagaba un interés superior al brindado por las entidades de intermediación financiera.

Captación de capitales

La investigación demostró también que "la operativa de pagos y cobranza estaba totalmente desvirtuada" y que Francisco Sanabria utilizó la empresa como "un medio para captar capital a través de los depósitos de su clientela, el que posteriormente era desviado hacia las cuentas de sus sociedades comerciales", dinero que no era posteriormente devuelto al cambio. Por esa situación, la Justicia procesó a Sanabria, al gerente general del cambio, Nelson Calvette y a una contadora que era la oficial de cumplimiento, por el delito de apropiación indebida.

Cheques sin fondo

A Sanabria la Justicia le imputó también libramiento de cheques sin fondo por US$ 500 mil en seis denuncias recibidas, ya que al momento en que se emitieron "sabía que no podía hacer frente por iliquidez".

Subaportes al BPS

También quedó probado que los casi cien empleados de Camvirey SA percibían retribuciones salariales no reflejadas adecuadamente en los recibos de sueldo. Por eso el juez procesó sin prisión a la contadora que tenía a su cargo la liquidación de los salarios por el delito de falsificación ideológica por un particular que se castiga con pena de tres a veinticuatro meses de prisión. El juez también responsabilizó por ese delito a Francisco Sanabria, por ser el responsable último de la empresa.

Capote libre

Sobre la participación del expresidente del BCU, contador Humberto Capote, el juez expresó que la prueba reunida no es suficiente para considerar su responsabilidad en los hechos. Si bien para el fiscal está probado que "conocía el corazón del negocio" y había sido "asesor de confianza de Wilson Sanabria cuando este asumió las responsabilidades del cambio", el juez esperará a tener el resultado de la pericia contable que ordenó realizar de urgencia, antes de pronunciarse sobre su situación. Mientras se mantiene emplazado y sin poder salir del país.

Lavado

Frente a la existencia de indicios de delitos que son competencia de Crimen Organizado el juez Marcelo Souto enviará copia del expediente para que se indague lavado de activos, insolvencia societaria fraudulenta y defraudación tributaria.

Defensa de Sanabria

El abogado Jorge Barrera no apelará el fallo judicial. El abogado dijo que lamentaba el dolor de todas las personas afectadas por la operativa del cambio Nelson y destacó la intención de colaborar de Sanabria

