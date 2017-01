Jueza archivó denuncia contra Sendic por título

La magistrada explicó que puesto que el fiscal pidió el archivo, quedó obligada a tomar esa resolución sin ingresar en el fondo del asunto. Los argumentos ya los dio el fiscal, para quién si bien Sendic se arrogó un titulo que no tenía, no cometió delito porque no ejerció esa carrera.





Luego de que la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana informó que los estudios de Sendic en La Habana fueron un "curso extracurricular de Genética Humana" y la participación "en investigaciones de cromosomopatías y malformaciones congénitas" y de que la Udear informó que la Licenciatura en Genética Humana no existe, el fiscal concluyó que el vicepresidente se arrogó un título que no posee, pero no puede catalogarlo como un delito de usurpación.





Reyes dijo que se limitó "a aceptar pasivamente" que otros dijeran que tenía una licenciatura en esa materia.





De todos modos, entendió que no hay delito porque "no surgen referencias a ejercicios profesionales y no surge acreditado además que la atribución de dicho título se vincule materialmente o haya influido con la actividad desempeñada por el señor Sendic".











"Me apasiona la biología, la genética y la antropología, y tengo un desafío personal, una tentación que no descarto, de poder preparar la tesis para validar esos estudios de genética en Uruguay. Existe la posibilidad de hacerlo, y quizás lo haga. En los próximos meses lo voy a analizar y tomaré una decisión. No me va a cambiar la vida; tampoco me cambió hacer esos estudios en Cuba, pero lo estoy meditando seriamente", sostuvo.





Para Sendic, hacer la tesis implicaría un "desafío personal" pero también una forma de reparar el error cometido.