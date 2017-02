Juristas: femicidio ya está penado y tipificarlo no es la solución

En el caso de que el homicidio se haya cometido "con impulso de brutal ferocidad", por ejemplo, la pena puede llegar a los 30 años porque se considera que es "muy especialmente agravado", según establece el artículo 312. Esa es la pena máxima a la que quiere llegar el oficialismo para los casos en los que la asesinada sea una mujer, por "motivos de odio y menosprecio" a su condición, a través de la creación del delito de femicidio, que actualmente no existe en el Código Penal. La bancada de senadores del Frente Amplio aprobó el lunes 20 presentar un proyecto, independiente del integral sobre violencia de género, que solo contemple la creación del femicidio como figura penal.

A pesar de que la iniciativa parece tener apoyo a nivel parlamentario, genera resistencia en expertos en derecho, que consideran que la figura como tal no debe existir porque ya están contempladas penas para esos casos –como establece el artículo 311- y no es una garantía de que la violencia de género en su peor expresión descienda.

Para el penalista Germán Aller, presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados , "no hay necesidad ninguna" de que la figura exista porque se debe "proteger a todas las personas vulnerables, sean niños, mujeres, ancianos". "Tenemos nomenclatura jurídica suficiente para contemplar esa y cualquier otra situación" y aclaró que "eso no va en detrimento de la preocupación por parte de grupos sociales que pretenden encontrar una solución en lo penal". Aller destacó que no existe a nivel jurídico un caso en el que "por mayor punición o creando una figura específica para algo que ya está previsto, vaya a menguar o disminuir esa conducta criminal".