Justicia argentina dio ingreso a concurso de Carboclor, la petroquímica de ANCAP

La justicia de Argentina aprobó en las últimas horas la apertura del concurso preventivo de la petroquímica Carboclor, según informó la compañía en un comunicado ante Comisión Nacional de Valores (CNV). La subsidiaria que ANCAP opera en la vecina orilla completó en 2016 cuatro años consecutivos de desempeño negativo. El deterioro de la compañía se agravó el año pasado y llevó a que el directorio del ente solicitara en diciembre el concurso preventivo con el fin de evitar la quiebra y buscar salvar a la empresa.

La apertura del concurso estaba pendiente porque todavía no se había designado un juez. Cumplido este paso, ahora se definirán los pasivos concursales y comenzará a tratarse la propuesta de acuerdo preventivo.

El concurso preventivo supone la suspensión en la ejecución de los intereses en contra del deudor. Y a su vez permite a la empresa continuar la operativa bajo la vigilancia de un síndico y un comité de acreedores. Hoy la petroquímica no está pagando ninguna obligación financiera, pero sí impuestos y salarios.

El futuro acuerdo con los acreedores puede pasar por la venta de las acciones o el diseño de planes de refinanciación con quitas o nuevos plazos de pago, entre otras alternativas. También puede pasar que un tercero (sea acreedor o no) adquiera las acciones y negocie un plan de pago con el conjunto de acreedores. De hecho, fuentes del ente habían dicho días atrás a El Observador que continúan habiendo sondeos con interesados para vender total o parcialmente la empresa.

La petroquímica cerró su balance con un rojo de US$ 18 millones, el peor desempeño desde que comenzó a operar en 2003. Desde esa fecha, la pérdida acumulada es de US$ 18,7 millones. Los malos resultados han afectado el patrimonio de la firma y han desmejorado sus indicadores económicos, al punto que la empresa no ha podido cumplir con préstamos y deudas comerciales. Carboclor tenía a diciembre de 2016 un pasivo total equivalente a unos US$ 35 millones.

