Justicia pedirá otra pericia psiquiátrica para el asesino de Fremd

Cerca de su local comercial La Popular y al lado de la escena del crimen, en la intersección de avenida España y Guayabos, se descubrió una placa que reza: "Sanduceros, hijos de la tolerancia, cultores de la paz", rematada por una estrella de David.





De esta manera, la Intendencia y las organizaciones sociales quisieron homenajear al comerciante David Fremd , de 55 años, activo integrante de la colectividad judía de la ciudad y un "querido vecino" a decir de los convocantes, asesinado a cuchilladas el 8 de marzo de 2016 a manos de Carlos Omar Peralta.





El homicidio tuvo un alto impacto en la sociedad sanducera. Si bien ya venía acostumbrada a ser testigo de hechos de violencia e inseguridad, jamás imaginó semejante episodio, donde el asesino hizo referencia a elementos religiosos al grito de "Allahu Akbar" (Alá es el más grande, en árabe), y luego confesó que actuó bajo el poder divino. Cinco días después del hecho, unas 10 mil personas bajo el lema "Convivencia en paz" marcharon por el centro de Paysandú en recuerdo de Fremd.





Un año más tarde, diferentes organizaciones sociales, como la Cruz Roja; el gobierno departamental; el párroco de la Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo; el jefe de Policía del departamento, la embajadora de Israel en Uruguay, Nina Ben-Ami; representantes de la colectividad judía del país; familiares y amigos decidieron reunirse nuevamente para hacer un llamado a la tolerancia y a mantenerse alerta antes las señales de odio.





"Hace un año los sanduceros recibíamos con asombro y dolor la noticia de que David había sido blanco de un ataque de intolerancia religiosa que le costó la vida. Nuestra sociedad ya no fue la misma. El homicida se llevó su vida y también nuestra inocencia como sociedad. A través de este nefasto suceso en Paysandú, caímos en la cuenta de que el odio no es algo lejano, algo que solo enferma a las grandes ciudades y lejanas culturas. Puede estar cerca, caminar nuestras veredas, sentarse en nuestras aulas", dijo en su discurso el intendente sanducero, Guillermo Caraballo.





Lo de las aulas no resulta algo antojadizo. Peralta, hoy de 36 años, era docente y se desempeñaba como maestro rural. Luego al ser interrogado diría que se sentía perseguido por autoridades educativas "también pertenecientes a la colectividad judía". Eso volvió "insostenible" su carrera "al punto de ser separado de su cargo y tener que abandonar la ciudad de Paysandú". Eso hizo que llegara "al límite de su equilibrio emocional", según escribió el juez Fabricio Cidade en el auto de procesamiento.





A su turno, la embajadora Ben-Ami hizo referencia a la intolerancia religiosa y a los ataques antisemitas que se han propagado por todo el globo, entre ellos el de David Fremd. "El dolor continúa. Fue asesinado por el solo hecho de ser judío, un crimen de odio, sin sentido, sin razón, sin lógica. Los odios de antisemitismo continúan en todo el mundo y hay que combatirlos con educación y tolerancia.





La manera que el pueblo de Paysandú reaccionó frente al asesinato fue algo muy impresionante", subrayó.





El acto contó además con la lectura del libro "Historias partidas" que el escritor sanducero Jorge Jesús le dedicó a Fremd, de palabras del párroco de la Basílica sanducera Daniel Silva y el sonar del shofar, el instrumento de viento judío que suele utilizarse en ceremonias religiosas, por parte del rabino Mendy Shentov de Beit Jabad. Todo contuvo una carga simbólica relevante, como queriendo acentuar el mensaje.





El hermano de David, Mario Fremd –otro relevante empresario de la ciudad–, así como las nuevas generaciones de la familia se excusaron de brindar declaraciones, a excepción de Noemí Fremd, la hermana, quien en su momento fue recibida por el presidente Tabaré Vázquez a raíz de este asesinato.





"Es un día lamentable que hubiéramos querido no vivir. Tenemos mucho dolor, por la intolerancia, por el mal, por el odio, pero también agradecimiento en este día particular porque Paysandú no quiere dejar pasar estos hechos para que pueda recuperar los valores de la sociedad en la que nos criamos, iguales, sin diferencias. No hay palabras para el dolor por David, que perdurará por siempre", declaró.

Consultada por El Observador acerca del proceso de Peralta, el asesino de su hermano, reconoció que la familia hace un "seguimiento", pero no quiso explayarse al respecto porque carece de "propiedad" y "autoridad" para hacerlo.





Juez pedirá otra pericia

El homicida fue detenido a pocas cuadras del lugar del hecho –gracias a un civil que le dio captura y lo redujo– y resultó procesado, un día después, por los delitos de homicidio especialmente agravado, odio y lesiones. También hirió a un hijo de la víctima. Según el juez, quien lo procesó, asesinó a Fremd "por el odio que sentía hacia la comunidad étnica y religiosa que representaba su víctima". Años antes, el homicida se había convertido al Islam y adoptó el nombre de Abdullah Omar.





Peralta resultó ser procesado como cualquier imputable por parte de Cidade, aunque se recomendó una internación médica y de ahí es que hoy se encuentre en el Vilardebó. Pero en octubre pasado, en base a un informe elaborado por el Instituto Técnico Forense (ITF) se valoró que el asesino "no fue capaz de apreciar el carácter ilícito de sus actos ni determinarse libremente", y la Justicia lo declaró inimputable.





Dos pericias psiquiátricas con resultados diferentes: para uno imputable, para el otro inimputable. Pero habrá un informe final. Según dijeron fuentes judiciales a El Observador, el juez Cidade pedirá la realización de una tercera pericia para terminar de dirimir el asunto y llegar a una sentencia que no debería demorar más allá de mitad de año.





"Cuando sucede el hecho se ordena una pericia psiquiátrica, por el estado mental de la persona, que tenía conciencia y voluntad pero también una patología, y se recomendó internación médica. Fue procesado como cualquier imputable y se derivó al Vilardebó donde le diagnostican una patología grave. Ahí es que aparece una segunda pericia y el informe del ITF que lo considera inimputable. Entonces una y otra pericias parecen antagónicas. Y frente a este panorama se buscará una última opinión (con la tercera pericia)", señalaron las fuentes del caso. La última palabra la tendrá el juez Cidade.





Homenajes en Montevideo El martes se desarrolló un homenaje a David Fremd en la Cámara de Diputados, que contó con la presencia de legisladores de todos los partidos así como integrantes de la familia Fremd, representantes de comunidades religiosas –como monseñor Daniel Sturla– y la embajadora de Israel en Uruguay, Nina Ben Ami.

A su vez, el Comité Central Israelita organizó una jornada de legislación antidiscriminatoria en la que participaron autoridades del gobierno y de la Suprema Corte de Justicia, además de especialistas argentinos.

"Se deja muy en manos de los peritos psiquiátricos la resolución sobre la imputabilidad o no de quien comete un delito de odio, y el juez medio que se lava las manos en cuanto a la resolución. El juez debería tener más conciencia porque quien debe definir el delito es él y no el perito", afirmó Israel Buscanieck, representante del Comité Central Israelita.

