Justicia ratifica que Sendic no tiene título, pero no cometió delito

Un "curso extracurricular de Genética Humana" y participación "en investigaciones de cromosomopatías y malformaciones congénitas". Esos estudios fueron los realizados por el vicepresidente de la República, Raúl Sendic , en la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, según un informe entregado por el centro cubano a la Justicia uruguaya, y lo que el jerarca definió como "una licenciatura". El abogado Gustavo Salle lo denunció por "usurpación de título", luego de que El Observador informara el 24 de febrero de este año que el vicepresidente se presentaba como licenciado en genética humana, pero en realidad no lo era.





Ayer viernes vencía el plazo para que el fiscal Carlos Reyes se expidiera por la presunta usurpación de título y, finalmente, resolvió solicitarle a la jueza Ana de Salterain que archive la causa. Reyes entendió que "no se advierte que los hechos analizados impliquen una acción antijurídica y culpable que fundamente la prosecución de las actuaciones".





La magistrada se expedirá el 2 de enero y hará lugar al pedido del fiscal,según indicó a El Observador. En la vista del fiscal se deja claro que Sendic no posee una licenciatura en genética humana, que ese título es "inexistente formalmente y no reconocido o regulado por el Estado uruguayo". De todos modos, Reyes entiende que no hay delito porque "no surgen referencias a ejercicios profesionales y no surge acreditado además que la atribución de dicho título se vincule materialmente o haya influido con la actividad desempeñada por el señor Sendic".



Es decir, el fiscal entiende que el vicepresidente se arrogó un título que no posee, pero no puede catalogarlo como un delito de usurpación porque nunca trabajó como si fuera licenciado en genética humana, sino que se limitó "a aceptar pasivamente" que otros dijeran que tenía una licenciatura en esa materia.





En febrero, ante la pregunta de El Observador sobre su supuesta licenciatura, el vicepresidente respondió: "No lo hice, no lo hice. Yo nunca lo hice. Nunca utilicé eso para absolutamente nada, nunca ejercí la genética ni hice presentación sobre eso porque en realidad lo único que hice fue una preparación para docencia".





El mismo día en que El Observador publicó que Sendic no poseía una licenciatura, el vicepresidente se desdijo en una conferencia de prensa y aseguró que presentaría la documentación que acreditaba que poseía ese título. Sin embargo, esos documentos no fueron presentados ante la opinión pública ni ante la Justicia





El vicepresidente declaró ante la jueza De Salterain "que había estudiado medicina, aunque no concluyó los estudios, que había hecho la licenciatura en genética, refiriéndose a un curso extracurricular de genética, que lo hizo en calidad de estudiante de medicina y que terminaba con una licencia para docencia e investigación", según consta en la vista del fiscal. El vicepresidente dijo que ese curso duraba tres años y aseguró que "se considera licenciado porque culminó los cursos de "Licenciatura en Genética Humana".





A su vez, señaló que "jamás puso en su firma el título de licenciado y que en los documentos que venía señalado como licenciado firmó porque es licenciado".





En la solicitud de venia enviada al Parlamento para la presidencia de ANCAP , Sendic era presentado como licenciado. Como vicepresidente de la República mantuvo la presentación en conferencias de prensa y actos públicos, pero luego Presidencia cambió el rótulo de "licenciado" por "don".

La Justicia había solicitado a la Universidad de la República y al Ministerio de Educación y Cultura que informaran si existía una licenciatura en genética humana en Uruguay. Ambos informaron que no hay una carrera así en el país.





La cartera de Educación informó, además, que "al día de la fecha no se encuentra presentada ninguna solicitud de reconocimiento para una carrera con dicha denominación".

Para Salle, el abodado denunciante, "la institucionalidad republicana del país se vio profundamente afectada y conmovida por la actitud del vicepresidente".





"Es más, como ciudadano reclamo la renuncia del señor vicepresidente en función de esto", dijo a periodistas luego de la audiencia el 28 de setiembre.





