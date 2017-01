Justicia rechazó levantar feria para concurso de Alas Uruguay

El juez Pablo Eguren no hizo lugar al pedido de levantar la feria judicial para dar trámite al concurso necesario de Dyrus SA ( Alas Uruguay ) que solicitó su principal acreedor, el Fondes Inacoop, por lo que habrá que aguardar hasta febrero para ver qué suerte corre ese trámite, informaron fuentes al tanto del proceso a El Observador.





Cuando se presentó la solicitud, una fuente del gobierno se había mostrado confiada en que el Poder Judicial diera trámite urgente a ese recurso en virtud de lo que había ocurrido en julio de 2012 cuando se tramitó el concurso para Pluna , período en el cual también regía un receso judicial.





El informante explicó que la decisión de levantar la feria depende del juez que esté de turno y para ello se base en cómo se haya fundado la necesidad de "urgencia" en la redacción del escrito. De todas formas, la consecuencia del ingreso del concurso necesario –lo pide un acreedor– a la justicia, es que la empresa ya no puede pedir el concurso voluntario.





El presidente del Fondes Inacoop, Gustavo Bernini, había declarado a El Observador que se optó por pedir el levantamiento de la feria para el concurso debido a que era "claro y notorio" que la empresa "no está en marcha".El Fondes es el principal acreedor de Alas Uruguay, luego de haberle otorgado un préstamo por US$ 15 millones, monto del cual aún no había realizado ninguna amortización.





El País enumeró días atrás alguna de las propiedades que están como garantía y cuyos dueños son algunos de los directores de la aerolínea: una casa en Pocitos, otra en Parque del Plata y una tercera en Ciudad de la Costa. El PIT CNT también sumó dos vehículos. De todas formas, con esas garantías no se cubre ni la décima parte de lo que adeuda Alas Uruguay al Fondes Inacoop.





Precisamente, una asamblea de los integrantes de Alas Uruguay resolvieron por mayoría la pasada semana que los trabajadores de la aerolínea que logren cerrar su posible incorporación a la brasileña Azul, destinarán una porción de su salario a cubrir la deuda con el Fondes. Esa solución habría contado con el aval de los ministros de Transporte, Víctor Rossi, y su par de Trabajo, Ernesto Murro.





La ministra de Turismo, Liliam Kechichian, había indicado que la compañía brasileña podría emplear en una primera etapa entre 60 y 70 personas en su operaciones en el país. Alas Uruguay tiene una plantilla de alrededor de 150 trabajadores, y hace una semana perdió su Certificado de Operador Aéreo (AOC).

Fuente: