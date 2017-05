Justin Bieber no se sabe la letra en español de "Despacito"

El cantante canadiense Justin Bieber ayudó a impulsar la popularidad de Despacito, una canción interpretada por Luis Fonsi y Daddy Yankee, al incorporarse al tema en una versión publicada bajo el nombre Despacito (Remix).

La versión del tema con Bieber alcanzó el primer puesto del ranking Hot 100 de Billboard, que recopila las canciones más escuchadas, compradas y descargadas en Estados Unidos cada semana, a mediados de mayo.

El tema se convirtió en la primera canción en español en llegar a esa posición desde que un remix de Macarena, del grupo español Los del Río lo lograra en 1996.

Pese a haber formado parte del ascenso de la composición que combina pop y reggaetón, Bieber parece no saber la parte en español de Despacito, según lo afirmó la periodista Lauren O'Neil en un artículo publicado en el sitio Noisey de la compañía Vice.

O'Neil recopiló tres videos en el que el cantante evita los versos cantados por Luis Fonsi o Daddy Yankee.

En uno de ellos, donde se ve a Bieber en una fiesta, el cantante bromea cantando "No me sé las letras por eso digo 'dorito'. No me sé las letras por eso digo 'poquito".

"i don't know the words so i say dorito" KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK EU TE VENERO JUSTIN BIEBER pic.twitter.com/DEA7qM8D5n — mare (@biebeart) 24 de mayo de 2017



Otro de los videos, en el que Bieber comparte escenario con Fonsi, se ve cómo se aleja del micrófono en la parte del cantante puertorriqueño.



Embed



Lo mismo sucede en un video en vivo transmitido por el canadiense en su cuenta de Instagram, en el que tras decir "Des-pa-cito", comienza a balbucear la melodía de la canción. El momento sucede cercano al minuto 16.00.



Embed





