Jutep resolverá hoy si pide a ANCAP detalles de gastos en tarjetas corporativas

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) analizará este miércoles las respuestas de ANCAP sobre cómo utilizan sus directores las tarjetas corporativas. La consulta la había realizado el organismo a raíz de un informe del semanario Búsqueda que dio cuenta de que el expresidente de la petrolera y actual vicepresidente de la República, Raúl Sendic, compró con su tarjeta corporativa en tiendas de ropa de Uruguay y del exterior, en supermercados, en una mueblería, free shops y en comercio de electrónica, entre otros.

En el programa Así nos va de Radio Carve se informó que los gastos totales con dos tarjetas de crédito corporativas utilizadas por Sendic ascendieron a $ 538.973 y US$ 38.325.

La Jutep solicitó conocer cuál es el reglamento para el uso de esas tarjetas, para determinar si estaba permitido o no realizar gastos personales con los plásticos. Esa información, que no incluye el detalle de las cuentas de los directores del ente petrolero, ni tampoco datos sobre si se realizaron reintegros de dinero, llegó en las últimas horas al organismo, según consignó El País, un mes después de que se enviara la consulta.

Según publicó Búsqueda el 8 de junio, en 2011 el directorio de ANCAP aprobó un protocolo para el uso de tarjetas corporativas que estableció que su uso es exclusivo para "gastos imprevistos" que aparezcan durante "misiones de trabajo". Sin embargo, entre sus gastos figura la compra de souvenirs en Londres, luego de asistir a una conferencia, ropa deportiva en Israel o en el free shop de Carrasco a la vuelta de un viaje.

Fuentes de la Jutep dijeron a El Observador que a partir de la reunión que mantendrá el directorio este miércoles se definirá si pedir nueva información al ente, esta vez sí, para conocer en qué se gastó y si hubo reintegro de dinero.

Los datos con las compras de Sendic surgieron de la respuesta a un pedido de acceso a la información que contestó ANCAP. Búsqueda publicó los gastos que realizó Sendic con la tarjeta Visa del Banco República y no así los realizados con las MasterCard del BROU porque no incluyeron el detalle de los estados de cuenta.

Luego Búsqueda detalló aquellos gastos que más le llamaron la atención al medio y que suman unos $ 29.000 y unos U$S 3.000. Allí figuran gastos en Duty Free por US$ 832, en la tienda Apple (España) por US$ 628, Ese Calzados (Argentina) por US$ 264, Palacio del Casimir (en Panamá) por US$ 179, Adidas (España y Rusia) por US$ 132, así como otras compras más pequeñas concretadas en Estados Unidos, Inglaterra, Venezuela, Perú, Brasil, Israel e Italia.

En Uruguay, Sendic gastó $ 9.000 en Gold Joyas, $ 6.745 en Divino, $ 4.399 en Devoto, $ 3.289 en Jean Vernier, $ 1.530 en Bazar La Ibérica, $ 1.090 en América Ropería, $ 590 en Arrow, $ 520 en Bookshop, $ 450 en Librería Papacito, y $ 399 en Tienda Inglesa.





