Kevin Johansen: "Encontré la forma de que la butaca no restrinja el movimiento"

Entrevista a Kevin Johansen Con guitarra en mano, el argentino pasó por la redacción de El Observador y compartió canciones y detalles de su álbum Mis Américas Vol. 1/2, que presenta el jueves en el Teatro Solís



El cantautor rgentino Kevin Johansen se mantiene firme en su convicción de que música es una obra "desgenerada", difícil de encasillarse. Su nuevo álbum Mis Américas Vol. ½ –que presentará el próximo jueves en el Teatro Solís junto a su banda The Nada– es la prueba de ello.





El álbum se compone de canciones que combinan un encanto acústico de raíces latinas con la nostalgia del folk y country estadounidense, un lugar que Johansen, nacido en Alaska, recorre con naturaleza.

Armado de una batería eclécticas de invitados que incluye, entre otros, al exlíder de Viejas Locas, Pity Álvarez, la rapera Miss Bolivia y hasta sus hijos, Johansen presenta un trabajo discográfico con la capacidad de resultar del agrado de sus viejos seguidores y una puerta de entrada recomendable para quienes desconocen su obra. Sobre el álbum conversó con El Observador en la redacción, donde tocó tres canciones.





¿Cómo se originó su idea de capturar los sonidos de las Américas?





(Mis Américas Vol. ½) era un título que andaba dando vueltas. Soy muy titulero. El disco está atravesado por un sonido folclórico de norte a sur. El folk del norte y nuestro folclore del sur. Fue grabado entre Nueva York, Río de Janeiro, llevado a rastras por Matías Cella, un productor amigo que trabaja con (Jorge) Drexler, Ana Prada y otros. Fue divertido y lindo, descubrir sonidos particulares de cada lugar, grabados con gente que conocíamos por el continente. Desembocamos en Buenos Aires con los The Nada, que ya hace quince años que estamos juntos tocando, y le pusimos el moño a Mis Américas Vol. ½ y a este sonido. El título cabía por los viajes. El "Vol. ½" es el principio de descubrir un viaje por el continente.





Es un disco que tiene una galería variada de invitados.





Los invitados siempre fueron un tema. Hace diez años había una moda de ellos. Te decían: "¿Y quiénes están de invitados en el disco?". Uno se ponía "cocorito". "¿Y qué pasa si no hay invitados? ¿Por qué es tan importante?". De a poco con los discos me di cuenta que el proceso de tenerlos era divertidísmo porque uno aprende. Podía llamar a su ídolo e interactuar con él o ella en el estudio y traían también una cosa tímbrica diferente de la voz, entonces ya quedaba como un instrumento, un arreglo más. En este disco explotamos el tema de los invitados a granel. Desde Miss Bolivia rapeando, mis hijas Miranda, Kim, mi hijo Tom. Miranda está en el tema que abre el disco, Es como el día. Está Marcos Mundstock de Les Luthiers, Palito Ortega, Arnaldo Antunes de San Pablo, el Pity Álvarez, Ricardo Mollo. Yo buscaba que el

disco tuviera el lenguaje universal del rock.





¿Cómo llegó el Pity Álvarez (exlíder de Viejas Locas e Intoxicados) al disco? Tengo entendido que hubo un asado un poco desorganizado.

Kevin Johansen Folky



"Desorganasado" (risas). Fue un momento muy mágico con él en el estudio. Fue en febrero del año pasado. Teníamos gente en común que trabajaba con él. Vino como a las 3, 4 de la tarde y grabó Folky porque yo escuchaba esa gola, esa voz que él tiene, mezcla de niño herido del rock y ternura. Para el estribillo de Folky era genial tenerlo. Más allá del mito que uno puede pensar "está reventado, sacado" estuvo súper lucido y sugería cosas para el tema y entendía la letra perfectamente y después hablamos del video. En el videoclip, llegó un poco tarde. Estaba convocado para las 8, 9 de la noche y llego a la 1.30. Más allá de eso estamos muy contentos, tanto con lo grabado como con lo filmado.





También hay una gran cantidad de duetos con mujeres. ¿Qué agrega una voz femenina en una canción suya?





Por tener una voz tan grave, encontré en los invitados una ayuda o herramienta: abrir "tímbricamente" el espectro porque la voz grave marca mucho. Tener una mujer cantando te abre el abanico y el espectro armónico y en ese sentido Miranda (Johansen) en Es como el día o Miss Bolivia con el rap que hace en Dios de la marea son una apertura femenina para las Américas.





¿Qué hace que una canción sea bella?





Me gusta la imperfección y el caos. A veces es un poco como decía el director de cine Robert Altman: "Los mejores siete momentos de mis películas son los siete accidentes que ocurren". Respeto mucho lo accidental en una producción. Creo que la canción me atrae muchísimo porque es también un elemento sintético donde no tenés que pasarte de la raya con las ideas.





¿Se siente cómodo tocando en teatros?





Sí, me siento muy cómodo tocando en teatros. Encontré la forma de que la butaca no restringa el movimiento. Me gusta los elementos que hay en un toque que son llevar a un tipo de emoción, con alguna frase o alguna idea musical y el baile. Me gusta que la gente baile. Tengo mucho respeto por los bailarines y creo que el cuerpo es nuestro primer instrumento.





Va a volver a tocar en el Teatro Solís. ¿Qué significa para usted volver a Uruguay, donde vivió?





Montevideo es muy lejos y muy cerca en los últimos años. Es muy raro. El primer recuerdo que tengo del un contacto profundo con la guitarra: me trajeron a Montevideo mi primera guitarra, regalada de un tío, cuando yo estaba terminando la primaria. Vivía en la calle 18 de diciembre Malvín frente a la playa y pescaba con un medio mundo chiquito. Tengo muy lindos recuerdos de Montevideo. Tocar acá es como volver a casa.





Kevin Johansen & The Nada Teatro Solís Buenos Aires s/n 21 horas Quedan unas pocas entradas a la venta en Tickantel a $700.

