La agencia Amén diversifica sus roles

Cambios naturales



La comunicación de Tienda Inglesa



Como parte de "un proceso natural y de maduración", la agencia de publicidad Amén diversifica por primera vez los roles entre director general creativo y presidente.El de director general creativo pasará a ocuparlo quien hasta el momento se desempeñaba como director creativo, Gabriel Lista (34), mientras que el socio fundador de la agencia, Ignacio Vallejo (quien se desempeñaba como director general creativo aunque no existiera el cargo) presidirá la agencia. Como presidente, Vallejo será responsable de trabajar en la agencia desde el lado empresarial.Tras ocho años de trabajo y un 2016 de mucho "crecimiento y solidez", según Lista, se consideró que era momento para diversificar los roles. "La agencia es relativamente joven y en su momento no necesitaba un director general creativo. Ahora somos una agencia mediana, de 25 personas pero que se mezcla con las más grandes", explicó. Para el publicista, se trata de un "crecimiento natural".Hace 12 años que Lista ejerce como publicista y siempre esperó llegar a director general creativo. Empezó como pasante en la agencia DDB Uruguay, donde quedó efectivo, trabajó tres años y medio y logró ganar un León en el festival de Cannes. "Fue un gran momento y un shock para mi corta edad", recordó Lista. Luego trabajó durante cinco años en Corporación JWT, en la que finalizó sus dos últimos como director creativo. Aunque cree que parte de su llegada a este rol se debe al trabajo duro, Lista piensa que en publicidad uno se puede "quedar a dormir en la agencia, pero lo que termina definiendo son las ideas".Para Lista, los desafíos para la agencia son constantes, y siempre intentan "salvarlos con la mejor nota". Se siente contento a nivel general con los trabajos de la agencia, y siente un cariño especial por los de Tienda Inglesa –a los que ve como "hits"-; por la campaña "Desastres" de prevención de accidentes de tránsito realizada para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y por las campañas de Samán, una comunicación que generó empatía hacia las mujeres.Este corrimiento de roles viene acompañado de otros cambios dentro de la agencia . Se decidió que Pablo Choca, ex director de arte, pase a ocupar el lugar de director creativo. Choca tiene 34 años y hace tres trabaja en publicidad. "Su vocación se despertó tarde pero tiene un talento increíble", consideró Lista. Asimismo, la agencia generó nuevos puestos: cuenta con un programador y un encargado de contenidos. La importancia de tener una persona dedicada a los contenidos, señaló Lista, se debe a una "democratización de los lugares donde se pauta". Lista contó que esta persona se encarga de generar contenidos del día a día: "Hacemos todo el trabajo inhouse y no pasa más de uno o dos días para publicarlo en las redes. Te da mayor velocidad y flexibilidad".Uno de los trabajos destacados de Amén son sus campañas para Tienda Inglesa, caracterizadas por su nivel energético y alegre. Pese a que este año la marca de supermercados cambió de dueños, Lista contó que su objetivo es mantener el mismo estilo de comunicación. "Nuestro lugar como agencia es que desde la comunicación, sea la misma Tienda Inglesa que ha sido en todos estos años que está en Amén", expuso Lista.