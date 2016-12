La aplicación uruguaya GPSGay desembarca en Estados Unidos

500.000 son las descargas que lleva la aplicación GPSGay desde su fundación.

La aplicación uruguaya que comenzó en 2013 como una guía informativa para la comunidad gay, hoy se ofrece como un espacio de interacción, una red social y una plataforma de contenido. GPSGay no solo se está ampliando en cuanto a funcionalidades, sino también lo hace geográficamente. Sus fundadoras, Magdalena Rodríguez y Rosario Monteverde, cerraron una inversión de US$ 300.000 en las últimas semanas y esperan, entre febrero y marzo lanzar la aplicación en Estados Unidos, donde ya cuentan con oficinas en San Francisco.El 2016 fue para sus fundadoras un año colmado de premiaciones, viajes, aprendizajes y oportunidades. Fue justamente en uno de esos viajes, a Suiza, que contactaron con un inversor ángel que aportó al impulso del emprendimiento en Estados Unidos."Es un millonario que apoya emprendimientos con impacto social. Había quedado en stand by pero cuando se enteró que íbamos para Estados Unidos, le volvió a interesar y ahí pudimos concretar", contó Rodríguez. Las emprendedoras forman parte de la organización National Gay and Lesbian Chamber of Commerce (NGLCC), la cual se denomina a sí misma como "la voz de los negocios de la comunidad LGBT". Fue por medio de esta organización que, en una estadía de dos meses y medio en San Francisco, lograron contactarse con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y marcas como Sony Pictures, Toyota, Marriot, entre otras, con las que mantienen conversaciones.GPSGay ofrece a estas marcas la posibilidad de ser sponsors en su plataforma. "Quedaron interesados en hacer cosas en conjunto", comentó Monteverde. Agregó que cada una de estas marcas destina una parte de su presupuesto a apoyar propuestas de la comunidad LGBT. Mediante el apoyo de las marcas con las que están conversando y otros grupos de inversores, las emprendedoras esperan que se cierre una ronda de capital de US$ 1.000.000 para lanzar su aplicación en Estados Unidos."No queremos que los inversores nos aporten sólo dinero, sino que también valores, know-how y acceso a sus redes de contactos para seguir creciendo", declaró Rodríguez. Señaló que para el lanzamiento es clave tener un mayor conocimiento del mercado, motivo por el que se encuentran formando un equipo de voluntarios en San Francisco. Buscarán contar con voluntarios en otras partes de Estados Unidos.Entre los objetivos de las emprendedoras en esta etapa de crecimiento está el aumento en la cantidad de usuarios, conformar un equipo de más personas y focalizar la aplicación en temas de contenido.GPSGay dispone de una selección de películas, que son recomendadas por los mismos usuarios. Esta es la función con más éxito actualmente de la aplicación. Pero la idea de Rodríguez y Monteverde es apostar también a otro tipo de contenido, como información sobre salud y autoestima. "Buscamos que sea algo más social pero que no se vuelva como Tinder, queremos otro formato de aplicación. Es en donde nos parece que aportamos más valor a los usuarios", dijo Rodríguez.Una de las acciones que GPSGay prepara junto al BID, es una bolsa de trabajo diverso. A su vez, están trabajando para concretar un convenio con Expedia para reservar habitaciones de hotel a través de la aplicación. El 12 de enero tendrán una entrevista en Estados Unidos con la aceleradora 500 Startups. De resultar seleccionadas, se instalarán durante tres meses para el proceso de aceleración.GPSGay realizó en conjunto con ONU Sida -cliente de GPSGay-, una encuesta para determinar cuántos usuarios de la plataforma se habían hecho un test de VIH. El resultado fue que un 40% nunca se lo había realizado (la mayoría por no saber dónde y por miedo a preguntar). Es por esto que con ONU Sida agregaron un mapa a la app con todos los lugares donde poder realizarse el test de manera gratuita. A su vez, se incorporó un consultorio online sobre sexualidad con el apoyo y las respuestas de la organización "Chau Tabú", que es administrada por el gobierno de Buenos Aires. Rodríguez dijo que ahora la herramienta es mucho más utilizada de lo que era cuando no formaba parte de GPSGAY.