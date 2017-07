"La Asociación de Rematadores necesita una gran renovación"

El lema "La renovación trasciende" es el elegido para identificar a la Lista 82 que tiene a Carlos Ferreira Rodríguez como candidato a la presidencia de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios, de cara a las elecciones del próximo viernes 4 de agosto. Acerca de sus ideas y de las bases del proyecto que lidera, dialogó con El Observador.

¿Cuáles son las bases principales de la propuesta que tiene la Lista 82?

Nuestra propuesta tiene 10 puntos. Entre los principales temas que definen al proyecto está la descentralización, ya que vemos que el interior estuvo y está muy alejado de Montevideo. Es una Asociación Nacional que últimamente no ha cumplido con esa condición. También promovemos la transparencia, la austeridad, la capacitación y la integración de los profesionales de todo el país, ya que la Asociación abarca al Rematador, Tasador y Operador Inmobiliario. Daremos más respaldo a esas profesiones ya que hay muchos socios que trabajan como tasadores y/u operadores.

En trabajo y oportunidades para los socios, tanto en Montevideo como interior, ¿qué propone su agrupación?

Son fundamentales los convenios a realizarse con las empresas públicas y las privadas. En el caso de las públicas y pensando en socios del interior, es importante acordar convenios con las Intendencias, ya que está establecido que se sortean un porcentaje entre rematadores locales y el resto entre rematadores del registro. Por otra parte, hoy en día tenemos muy pocos convenios con empresas privadas cuando de remates se trata. Hay mucho trabajo por hacer y para conseguir para los socios. La ANRTCI cumple sus 82 años en 2017, una entidad que tiene mucho respaldo, trayectoria y que genera mucho respeto, y que perfectamente tiene peso a la hora de hablar con un organismo público, una Intendencia o una empresa privada.

¿Cuáles son las necesidades que observa en los socios en todo el país?

La capacitación es fundamental. El socio tiene que estar constantemente en capacitación y como ejemplo refiero a lo concerniente a todo lo legal con decretos o leyes como la de inclusión financiera, la ley de lavado de activos, la ley de vivienda de interés social, etc. En Montevideo parece fácil porque hay mucha capacitación, pero en el interior el socio no conoce y está por fuera de muchas cosas. Con la tecnología y los recursos que existen hoy es mucho más fácil que hace 10 años atrás y esto debemos aprovecharlo.

En esta etapa electoral, y a nivel general, ¿qué observó de la situación de los profesionales en ciudades del interior?

Estuvimos recorriendo varios departamentos y lo que varía son las necesidades, porque lo que es diferente también es la distancia, ya que no es lo mismo Canelones que Rivera, ciudad en la que nací. Nosotros tenemos previsto implementar una oficina de gestión, y que esa oficina tenga un gestor a disposición principalmente de los socios del interior, y también de Montevideo. Esa oficina tendría a un abogado, un escribano y un contador para asesorar a los socios. Obviamente que esos mismos profesionales son los que trabajarían para la institución. Pero los socios necesitan que la Asociación vaya hacia ellos, en ese sentido haremos reuniones una o dos veces por mes en un departamento para juntarnos con los socios y conocer más y mejor las necesidades de esa zona. Nosotros le tenemos que dar la tranquilidad al socio que si viene hacia la Asociación de Rematadores, va a encontrar respaldo y respuestas a sus necesidades. El acercamiento tiene que ser justo y de ambas partes. Por eso la descentralización es uno de nuestros puntos fundamentales.

La Asociación de Rematadores depende de los remates oficiales para ofrecerle oportunidades laborales a sus socios?

Es fundamental lograr y firmar el convenio. Y luego hacerle un seguimiento, que es lo más difícil, porque una Intendencia o un organismo público firman un acuerdo, pero las autoridades cambian y hay que ir nuevamente a pelarla, sino es ineficiente. No es solo firmar un convenio y esperar a ver qué pasa. Hay mucho inmueble para tasar y rematar, pero como todo alguien tiene que hacerlo. A veces el ente no quiere encargarse de eso, pero si se le acompaña y apoya, el trabajo sale y se hace.

¿Cuáles son las ideas para llevar adelante la gestión económica?

La economía de la Asociación, logrando convenios y trabajando arduamente, logra tener buenos recursos pero hay que tener una presentación a modo de balance trimestral. Es decir, hacer una reunión y asamblea trimestral de presentación de balance de cómo se encuentra la asociación y sus gastos. Será bueno para el directivo y el socio. La idea es que las finanzas de la Anrtci se tomen en un consenso entre los integrantes de la comisión directiva y la comisión fiscal. Como en estas elecciones son cuatro listas, seguramente sea una comisión directiva especial. Habrá integrantes de las cuatro listas, por lo tanto todos tendrán que ejercer ese control. Tiene que haber transparencia y austeridad en el gasto. Gran parte de los recursos de la Asociación proceden de los socios, y ni que hablar que intentaremos mejorar y hacer crecer la masa social. Y el socio que ingrese como alumno recién recibido que paga durante dos años la mitad de la cuota, que no se vaya cuando tenga que pagar la cuota entera, porque es lo que está pasando. Varios que se hacían socios, luego al ver que no accedían a remates y que no tenían la capacitación necesaria y suficiente, optaban por irse, y eso no sirve. Hay que mejorar la cantidad de socios, pero principalmente hay que darle importancia al socio que está, brindándole herramientas y apoyo para que se quede, porque todos son fundamentales para nuestra querida Asociación.

¿Cuál será su estrategia en el área de capacitación y talleres?

En capacitación hay muchos talleres por realizarse y hay muchos colegas capacitados para brindarlos. No es necesario pagar montos elevados a un docente que venga del extranjero para dar cierto tipo de talleres y disertaciones. Claro está que cuando se puede traerlos, hay que traerlos. Otro de nuestros proyectos es habilitar el local que la Asociación Nacional de Rematadores tiene en la calle Zabala (Ciudad Vieja) y allí instalar el instituto de Capacitación. Con toda la tecnología que hoy existe en la ANRTCI, haremos llegar esa capacitación al interior. Nuestra idea es apoyar a las Asociaciones locales y fomentar la creación de nuevas, brindándoles herramientas tales como el servicio de internet y elementos tecnológicos para desarrollar cursos online o que puedan ser reproducidos en esas Asociaciones locales y los socios puedan realizar ese curso de forma gratuita o pagando un pequeño monto a esa Asociación. De ese modo estamos fortaleciendo la Asociación local, capacitando al socio y al mismo tiempo estamos fortaleciendo también a la Asociación madre.

Si es presidente ¿Qué propuesta tiene para lograr alcanzar la aprobación de la Ley del Operador Inmobiliario?

Existe una comisión intergremial que está integrada por la Asociación Nacional de Rematadores (ANRTCI), Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU), la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay (ADIU) y el Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal (CAPH). Esa comisión está trabajando y ha participado de reuniones para la aprobación de la ley. Pero esté seguro que pondremos la lupa en cada acción porque es clave que la ley sea aprobada.

¿Pero usted sabe por qué la ley no se aprueba?

No sabemos si es un tema de intereses o qué pasa. En abril de 2016 el presidente Tabaré Vázquez manifestó su apoyo al proyecto de ley. Hizo alguna llamada con la intención de adelantar el tema. La ley va a apoyar al gobierno en materia de control de activos. ¿Qué mejor que trabajar bajo la reglamentación de una ley aquellas personas que estemos registradas como empresas y que somos los sujetos obligados a cumplir con los requisitos?. Hoy en día se vende una propiedad por parte de una persona que no está registrada, que no tiene empresa y eso mal o bien escapa de los controles de la ley de activos. Se está escapando dinero por los aportes de los impuestos. Nosotros como Operadores Inmobiliarios vendemos una propiedad y tenemos que pagar el IVA sobre esos honorarios cobrados, pagar Fonasa sobre esos honorarios, según la empresa pagar el IRPF o IRAE y todo eso va volcado hacia el Estado. Hay gente que vende y compra propiedades sin aportar un peso al Estado. Esa ley le daría al Estado la posibilidad de tener un control más serio y eficiente.

Antes usted dijo que no sabe si es un tema de intereses. ¿Entonces, en esto puede existir falta de voluntad política o algo similar?

Hace 40 años que la ley está en vuelta. Esta ley no prohíbe la venta del dueño. Perfectamente puede vender su propiedad. Lo que si hace es regular al intermediario. Hablé con muchos colegas y con las otras gremiales y es una ley que por un motivo u otro va quedando en un cajón.

Por los remates extrajudiciales u otros puntos en común, ¿cómo sería la relación con el Banco Hipotecario de Uruguay (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV)?

En los remates designados por ellos, y según lo hablado con jerarcas de ambos organismos, respetan un orden alfabético de los rematadores. No solo hay que explotar el tema por los remates extrajudiciales, sino también por los bienes inmuebles que ellos pueden tener a la venta. Hay muchos colegas que dependen de los remates de esas entidades para tener más trabajo. Yo personalmente hace más de tres años que no tengo remate de los dos. Y las veces que me llamaron y que fui a notificar a los propietarios de los inmuebles, ellos fueron al Banco Hipotecario y arreglaron su situación, lo cual me agrada, ya que en su mayoría son personas que pasaron un mal momento. Pero en la ley orgánica, porque la Agencia de Vivienda se rige por la ley del Banco Hipotecario, no dice que se tengan que regir por el orden alfabético o que tengan que hacer un sorteo. Si sé que tienen afinidad con algunos rematadores y me lo dijeron, pero hoy estamos viendo que están siendo designados diferentes rematadores y algunos son nuevos. Los remates extrajudiciales son una opción más de trabajo, pero el socio no se puede quedar esperando por esa vía. No es el camino. Al rematador que en un año le tocan dos remates extrajudiciales, es que ha tenido mucha suerte.

¿Cómo observa el mercado actual en cuanto a remates judiciales, extrajudiciales, oficiales y las cifras que se obtienen?

Tanto en los remates judiciales como extrajudiciales, se está pagando muy bien. Hoy en día resulta bastante seductor vender en remates, aunque siempre fue muy seductor comprar en remates. Actualmente los precios que se ven en remate judicial son muy buenos, e incluso en algunos casos está muy cerca de lo que es el valor de mercado. Generalmente, las propiedades que salen en remate judicial se venden. Es difícil que hoy una propiedad no se venda en un remate judicial. El mercado inmobiliario acompaña a los remates y al sector en sí. En mi criterio, las transacciones en general son buenas y positivas en Montevideo, no así en el resto del País. Hubo épocas de mayor movimiento, pero los precios de las propiedades han aumentado mucho. Las ventas del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Vivienda a través del remate son interesantes porque son financiadas, ya que el que adquiere un bien inmueble por esa vía la compra con el 70% de financiación. El sector inmobiliario acompaña a lo que es la economía del país en la actualidad.

¿Qué opinión le merece que Uruguay en este año sea por primera vez sede de la Asamblea y Congreso de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV)?

Hacerla en octubre no es la mejor fecha. Como establece el estatuto de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación, el presidente del congreso es el presidente de la institución que lo organiza. Es decir, el presidente que asuma en la Anrtci a comienzo de setiembre, un mes y medio después tiene un evento de tan alto nivel que no será fácil ni para ese presidente ni para su directiva. Yo asistí al Congreso y Asamblea de UPAV en Rio de Janeiro (2016) y es un encuentro muy importante. Espero que salga muy bien por la Asociación y el País pero no estoy de acuerdo con que el evento se haga en Punta del Este. Se tendría que realizar en Montevideo. Cuando se propuso a Uruguay como sede para hacer el congreso y asamblea, se propuso Montevideo, y la nota de presentación para seducir al concejo directivo de la UPAV era con base en nuestra capital.

¿Y cómo se produce el cambio de sede y quién lo decide?

Fue esta directiva la que decidió que el Congreso se haga en Punta del Este (Maldonado), por ser el principal balneario del país y de Sudamérica. Yo integré la comisión directiva que actualmente está en funciones y estuve en desacuerdo con que el evento se realice en Punta del Este. Pensando principalmente en el socio local, en el socio de Montevideo y del interior. A la persona que viene del exterior y que se inscribió, le da lo mismo si es en Montevideo, Maldonado o Colonia. Para el extranjero, una distancia de 150 o 180 km. no es nada. Pero para el socio uruguayo será muy costoso pagar la entrada al congreso (entre U$S 400 y 500), estar tres días pagando hotel, comida y traslados. Ya es un evento muy costoso en sí, y mucho más si le sumamos todo esto, considerando además que vivimos un momento donde no todos los socios tienen trabajo. Ni todos hacemos remates ni todos vendemos una propiedad al mes. Es un momento complicado para que el socio invierta ese dinero ya que en tres días estaría invirtiendo entre U$S 1.500 y 2.000.

En su lista, ¿hay propuestas o ideas para ofrecer a los profesionales dueños de casas de subastas en Montevideo e interior del país?

Nosotros tenemos que defender al gremio y a sus asociados. Si el propietario de esa casa de subastas es socio de la Asociación de Rematadores, el respaldo que necesite la entidad se lo tiene que dar. Pero la Asociación de Rematadores nunca debe negar el asesoramiento a ningún colega de profesión.

En caso de ser electo, ¿tendrá relación con la Asociación de Consignatarios de Ganado (por los remates ganaderos en el interior)?

La asociación de consignatarios de ganado es muy importante, ya que el consignatario es el principal motor de la comercialización ganadera del país, ya sea directa o a través de un remate.

¿Evalúa tener vínculo con la Asociación Rural del Uruguay (ARU) por posibles remates o acuerdos?

Claro que sí. Es una asociación con más de 145 años, que nuclea, defiende y fomenta la principal actividad del país que es la agropecuaria. Los campos, el ganado, la maquinaria agrícola, entre otros, se comercializan a través del remate y de los escritorios rurales de todo el país, a los cuales les vamos a abrir las puertas de nuestra querida Asociación Nacional para que se hagan socios y se sientan respaldados por ella.

¿El remate por pantalla es una herramienta que se puede extender y aprovechar en otros rubros?

El remate por pantalla se usa y desde hace varios años, los remates judiciales que se realizan en la Asociación son por pantalla y varios otros remates oficiales o particulares fuera de la asociación también son bajo esa modalidad. Evidentemente facilita el trabajo del rematador. Y es por ello que se va trabajar para la realización de remates online, lo cual va permitir que se pueda comprar desde cualquier parte del país y en un futuro un poco más lejano, de cualquier parte del mundo.

¿Piensa en mantener y mejorar el Museo de la Asociación de Rematadores?

Si. El rematador Eduardo Jaureguiberry es el curador responsable del museo, desde hace varios años, haciéndolo de forma impecable y con gran dedicación, pero necesita un apoyo y colaboración de los socios. Es una parte importante y trascendente de la institución. Es su rica historia. Y allí muchos rematadores colegas depositaron objetos que fueron parte de su trayectoria. Hay martillos, afiches y otros elementos de profesionales que ya fallecieron. Tomaron la decisión de no guardarlo en sus casas para traerlo al museo y compartirlo con todos, y eso es muy importante y un valioso gesto. Al museo hay que mantenerlo, fortalecerlo. Y van pasando los años y ese lugar va quedando pequeño. Es idea de nuestra lista instalar el museo en la parte superior (arriba) con un balcón a la vuelta de ese salón y promocionarlo más. Es buscarle la forma de encontrar más espacio, ya que muchas piezas están como amontonadas y otras requieren de mayor lugar para poder ser exhibidas. Y por otra parte hay que seguir fomentando que los socios sigan aportando material para enriquecerlo.

¿Qué mensaje le dejaría a la masa social que votará en estas elecciones de la Anrtci?

Somos una lista de profesionales colegas y amigos. Tuvimos la iniciativa de presentarnos en estas elecciones con la intención de renovar la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios. Queremos renovar en todo sentido. En los nombres de la comisión directiva y en los procedimientos y caminos que se toman para trabajar y administrar la institución. No queremos ocupar un cargo por ocuparlo. Queremos administrar la Asociación como se debe y como el socio se merece. Somos integrantes de una lista que quiere trabajar bien, no es una lista con apellidos y sí con colegas de todas las profesiones (Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios). Además tenemos varias profesionales que son mujeres (11), e incluso nuestra primera vicepresidente es Ana María Martínez. Hay gente joven y con muchas ganas de trabajar, y hay personas con mucha experiencia y con deseo de seguir trabajando. Nuestra agrupación tiene componentes que son socios de la entidad desde hace tres años y otros que tienen más 25 años de afiliación. Nos está generando mucho esfuerzo presentarnos en estas elecciones, pero resolvimos unirnos para desarrollar un proyecto factible de ejecutar a través de una gestión moderna. Por eso les pedimos un voto de confianza, un voto de apoyo porque vemos necesario una renovación, el cual creemos posible con trabajo, compromiso, cristalinidad, transparencia y dedicación.







PERFIL.

Nombre: Carlos

Apellidos: Ferreira Rodríguez

Profesiones: Rematador, Tasador, Operador Inmobiliario



Edad: 37 años

Carlos Ferreira Rodríguez nació el 8 de noviembre de 1979 en Rivera. Es rematador público y operador inmobiliario, egresado de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU). Desde 2016 es valuador panamericano y perito tasador. Es director de la empresa Ferreira Propiedades. Es casado y tiene tres hijos.

Entrevista a Carlos Ferreira - foto 2 Integrantes de la Lista 82 (titulares, suplentes y comisión fiscal) C. Ferreira

Los titulares que acompañan a Carlos Ferreira Rodríguez son Ana María Martínez, Horacio Lima Pereira, Jorge Eduardo Franco, Claudia Fabiana Rodríguez, Héctor Aizpun Apolo, Rosmary Marchese, Sandra Alicia Silva y Nelson Guichón. La Comisión Fiscal está compuesta por Eduardo Franchi, Mario Sergio Flores y Julio María Sosa.

