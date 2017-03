La Asociación Rural de Soriano alertó por el aumento tributario

Temas del agro

Nin y Aguerre

Tres años más de Aguerre

Fuente:

Con un fuerte llamado a recuperar los valores de la solidaridad frente al individualismo, al trabajo y a la educación, el presidente de la Asociación Rural de Soriano (ARS), Felipe López, abrió ayer la 22ª Expoactiva Nacional . La gremial anfitriona alertó también acerca de lo pernicioso que sería para la producción un incremento de la presión tributaria al sector productivo rural.Al reflexionar sobre la realidad del país, el dirigente ruralista habló de "los valores degradados" en la convivencia social y remarcó su preocupación porque "los productores que quieren invertir son cuestionados. Quieren trabajar y se ven opacados, por la presión tributaria y social".Luego de señalar que la situación cultural y educativa ha desmejorado, López alentó a mejorarla "cumpliendo cada uno su papel" en la sociedad.El presidente de la ARS cuestionó la existencia de "un Estado ineficiente" y pidió que "los responsables de las ineficiencias no renuncien pero cambien el rumbo. Necesitamos cambiar el chip del corto plazo y el individualismo por la solidaridad que beneficie al bien común".Con una lluvia torrencial que golpeaba el techo del galpón de la Sala de Conferencias donde se inauguró la principal muestra de maquinaria en movimiento que se realiza en el país, el dirigente ruralista reclamó "mirar más allá de los intereses particulares" y sostuvo que "cambiar al principio cuesta, pero luego ese esfuerzo se transforma en un beneficio para todos".Ante la presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre ; del ministro de Relaciones Exteriores (RREE), Rodolfo Nin Novoa; y del intendente de Soriano, Agustín Bascou, el presidente de la ARS se refirió a dos pilares de la gestión del gobierno en el agro: la trazabilidad individual del ganado vacuno y el plan de uso y manejo de los suelos.Respecto a la trazabilidad y al plan de suelos, López reconoció que ambas iniciativas "son necesarias para el acceso a nuevos mercados y para fortalecer la diferenciación de los productos uruguayos". Sin embargo, advirtió que "el productor necesita incentivos (económicos) para un momento difícil que atraviesa" en precios y rentabilidad del negocio.Enseguida fue tajante, al asegurar que si el gobierno concreta "un aumento de la carga tributaria, logrará destruir las innovaciones" que han generado los productores, echando por tierra los logros del sector agropecuario.El ministro Nin Novoa contó al auditorio el trabajo que viene desarrollando la Cancillería en materia de acuerdos comerciales. Luego de aclarar que toda negociación "es engorrosa" y "lleva tiempo", el canciller se mostró optimista de avanzar en los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), donde es posible "establecer las bases para discutir a fin de este año" los temas de interés, "algo que nunca se logró".Respecto a China, Nin dijo que los chinos "tienen sus tiempos", explicó que sus presupuestos son a 50 años y remarcó que existe la voluntad de avanzar en una "asociación estratégica", un estatus superior al actual.El canciller igualmente remarcó que hay una línea fuerte de trabajo en "mejorar el acceso a los mercados" y que hay que hacerlo "mirando lo que hacen nuestros competidores" para no quedar rezagados.Por último, el ministro Aguerre repasó los objetivos y logros de una gestión que lleva siete años y cuyo objetivo es "el desarrollo sostenible con inclusión social", que dijo que solo es posible "si Uruguay crece hacia afuera" con inserción internacional.Aguerre elogió a la ARS y en especial la trayectoria de la Expoactiva Nacional, a la que definió como "un emblema de la diversificación" productiva "con innovación". Si uno quiere saber "por dónde viene el futuro, hay que visitar la Expoactiva", sentenció.El presidente de la Asociación Rural de Soriano (ARS), Felipe López, elogió al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre, por el apoyo brindado a la Expoactiva Nacional, durante los siete años que lleva en el cargo. "Y esperamos que continúe los próximos tres años", acotó. Aguerre y el auditorio sonrieron, y el ministro empezó a mover el pulgar con el puño cerrado, como que eso no iba a ocurrir.