La aventura de ser Luna

Karol Sevilla patinó por primera vez el día anterior a su primer casting para la serie Soy Luna. Durante la prueba le preguntaron si sabía patinar y dijo que sí. A las pocas semanas había obtenido el papel principal en esta creación de Disney, y tuvo que viajar desde su México natal hacia Buenos Aires a continuar su carrera.

Ahora tiene 17 años, hace dos que vive en la capital argentina, y ya se considera "una porteña más" a pesar de que mantiene su acento y los modismos de su tierra. "En el momento en el que me dijeron que había quedado en el proyecto para mí no fue como 'uh, me tengo que ir a vivir a Argentina'. No me di cuenta de la magnitud de la decisión que estaba tomando, de salirme de mi país, hasta hace un año y medio", contó Sevilla a El Observador. Y si bien confiesa que extraña a su padre y a su hermano (su madre vive con ella), sabe que está viviendo "un sueño y una aventura. Voy a disfrutarlo porque nunca se sabe lo que va a pasar mañana", señaló.

Por lo pronto esa aventura la convirtió en la cara visible del mayor fenómeno infantil y juvenil del momento al encarnar a Luna Valente, una joven mexicana que debe radicarse junto con su familia en Buenos Aires e introducirse en un nuevo ambiente y en una nueva escuela, donde su talento para el canto, el baile y el patinaje tienen un nuevo espacio. De esta forma, la música se vuelve parte esencial de la serie de Dinsey, con nuevas versiones de clásicos del rock argentino y temas propios.

La preparación para este trabajo implicó seis meses de talleres intensivos de esas tres disciplinas. Sevilla ya tenía experiencia por su formación en la escuela especializada de la cadena mexicana Televisa, pero el patín fue el mayor desafío.

"Aunque mi mejor amigo siempre fue el piso, sinceramente me amigué bien con el patín, es un deporte que me gusta y si termina el proyecto me gustaría seguir con las clases", dijo la actriz.

Ese amor por el patinaje se ha extendido a niñas y niños de todo el mundo. El rostro de Sevilla es una presencia habitual en los pies de los más chicos, y las academias de patinaje han incrementado su demanda en los últimos meses, algo que según Sevilla "es emocionante para Disney y para el elenco. Muchos de nosotros recién empezamos a patinar con este proyecto, y tan solo ver que los niños siguen tu consejo de hacer deporte, algo que un poco se perdió, es muy loco", expresó. Ese consejo es parte de la "misión" que ella y sus compañeros tienen como "superhéroes de Disney", tal como se define.

La protagonista de Soy Luna acaba de publicar un libro con su historia, Soy Karol Sevilla. El paralelismo con el título de la serie que protagoniza no es casual, y refiere a su intención de mostrarse tal cual es, y contar su propia historia.

"Soy una chica normal que ha pasado un montón de cosas, que vengo desde abajo, y que lo que quiero dejar como mensaje es que seas quien seas, tengas dinero o no, siempre puedes alcanzar lo que quieres con esfuerzo y con tenacidad", explicó.

Su carrera se inició hace casi una década, en telenovelas y publicidades en su país. Incluso llegó a trabajar en un circo, una experiencia que repetiría en el futuro si tuviera la oportunidad. "Fue uno de mis proyectos más raros, pero fue hermoso, porque es algo muy diferente al teatro, a la televisión y a todo lo demás", contó.

Su intención de mostrarse "tal cual es" también se refleja en su popular canal de YouTube, que acumula tres millones y medio de seguidores. "Muchos me conocen como Luna pero no como Karol, entonces el canal lo creé por ese lado. Es un medio para mostrarme como soy y para seguir vigente, y por ese lado es increíble", dijo la mexicana.

A las órdenes de Disney

Elenco de Soy Luna - Vuelo (fin de temporada) Elenco de Soy Luna - Vuelo





Sevilla reconoce que trabajar para Disney implicó un gran cambio en su vida. "Es un gran paso en mi carrera. Se me han abierto puertas increíbles. He crecido mucho como actriz y como persona, y la verdad es que el hecho de tener un personaje tan importante es una responsabilidad, porque eres el ejemplo a seguir de muchos chicos, que no solo son pequeños sino también más grandes, y que no solo te siguen y están contigo sino que todo lo tú digas lo van a hacer", dice.

Si bien esperaban que la serie funcionara, el éxito obtenido y su alcance global han sido sorprendentes incluso para los involucrados. Ahora se acerca la segunda temporada, que se estrenará en abril, y en la que Luna, adelanta su intérprete, "será mucho más adolescente, más grande, empieza a tomar decisiones con respecto a su vida", y se lanzará en la búsqueda de su verdadera identidad, tras conocer en la primera etapa que es adoptada.





El desembarco en Montevideo

Elenco de Soy Luna - Sobre ruedas (En vivo) Elenco de Soy Luna - Sobre ruedas (En vivo)



Karol Sevilla llegará a Montevideo para presentarse el 13 de abril en la tribuna Olímpica del Estadio Centenario a la hora 20. "Estamos muy emocionados por los shows, es un gran paso para el equipo, y para Soy Luna es pasar a otra liga, una mucho mayor. Tiene calidad y bailamos muy bien", comentó la actriz. Las entradas están a la venta por RedUTS, con precios que van desde $ 1.350 hasta $ 3.650. Ayer quedaban unas 3.500 disponibles.







Fuente:

"Voy un escalón a la vez", dijo Sevilla, quien si bien tiene como planes a futuro dedicarse al teatro musical, por ahora prefiere centrarse en ser Luna.