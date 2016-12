La baja de la oferta estabilizó el mercado

Fuente:

El precio de la hacienda las últimas dos semanas se estabilizó y hubo una caída de la oferta que descomprimió la presión vendedora y puso piso a los precios en que se concretan los negocios. Los productores con necesidades financieras ya concretaron las ventas y la oferta que hay en este momento está más pretenciosa.El novillo se mueve en un rango de US$ 2,75 en cuarta balanza, a US$ 2,80, que se pagan por los mejores novillos. La vaca entre US$ 2,50 y US$ 2,55 por kilo. Las entradas están dispares, dependiendo de la planta, algunas pasan en la semana y otras están anotando para mitad de enero.Si el tiempo ayuda y llegan las esperadas lluvias, en la primeraquincena de enero podría lograrse algún centavo más y que se acorten las entradas.Para la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), con buen nivel de faena y menor presión vendedora se estabiliza el mercado. La referencia de los precios se mantuvo estable, novillo en US$ 2,78 por kilo en cuarta balanza, la vaca en US$ 2,50 y la vaquillona US$ 2,68 por kilo.En la carne ovina, hay dificultad de colocación de las categorías adultas y menor interés de la industria por el cordero mamón, que bajó 1,71%, a US$ 3,45 por kilo en cuarta balanza. No hubo cambios en las referencias de las restantes categorías: cordero pesado US$ 3,40 y la oveja US$ 2,83.En tanto, el ganado de reposición tiene demanda, pero con dificultad para concretar los negocios, la oferta está pretenciosa y el valor del gordo hace que la demanda esté cautelosa. La exportación en pie no está operando, pero no repercute demasiado en el precio, porque en el momento hay poca oferta de terneros.En el remate de Pantalla Uruguay del miércoles pasado, hubo demanda por categorías de invernada como vacas y piezas de cría, pero con caída de precios respecto al remate anterior, salvo en los terneros entre 140 a 180 kg que subieron 5,9%.Los promedios fueron: terneros entre 140 y 180 kg, US$ 2,15; terneros más 180 kg, US$ 1,91; terneros, US$ 1,94; novillos de 1 a 2 años, US$ 1,67; novillos de 2 a 3 años, US$ 1,44; vacas de invernada, US$ 1,19; terneras, US$ 1,55; terneros/as, US$ 1,62; vaquillonas sin servicio 1 a 2 años, US$ 1,43; vaquillonas sin servicio de 2 a 3 años, US$ 1,33; vientres preñados, US$ 484; piezas de cría, US$ 297.La faena de bovinos alcanzó a 52.067 cabezas, 4,4% menos que la semana anterior pero 23% por encima de igual semana de 2015. Según el Instituto Nacional de Carnes (INAC), la faena culminará el año en 2,25 millones de cabezas, 2% por encima de 2015 y la máxima desde 2009.Las vacas cayeron 6,4% a 24.541 cabezas desde la semana anterior, y están 14% por arriba en la comparación interanual. INAC estimó que las vacas faenadas al cierre del año serán 1,1 millones de cabezas, 50% de los animales faenados. La alta faena de vacas los dos últimos años provoca que el stock de vacas de cría disminuya por segundo año consecutivo, en momentos que la relación flaco/gordo es favorable a la cría.Los novillos alcanzaron a 26.349 cabezas, 3,3% menos que la semana anterior y 39% más en la comparación interanual. Los novillos cerraran el año representando 48% de la faena, unas 1,08 millones de cabezas.La faena semanal de lanares trepó a 42.222 cabezas, el récord del año, desde la misma semana del año pasado. INAC estimó que la faena de ovinos cierre el año en 840 mil cabezas, una caída de 4% desde 2015 y de 48% menos desde 2013, año pico de los últimos cinco.El precio de la carne exportada en la semana alcanzó a US$ 3.327 por tonelada, una caída interanual de 11,5%. El precio por tonelada de carne exportada hasta el 17 de diciembre fue US$ 3.398, 10,3% menos en la comparación interanual, que fue de US$ 3.787 por tonelada. El volumen exportado en el acumulado anual supera las 413 mil toneladas, un incremento de 11,3% interanual, en el mismo período de 2015 se llevaban exportadas algo más de 371 mil toneladas.El precio de exportación de la carne ovina llegó a US$ 3.841 por tonelada exportada. El acumulado alcanzó a US$ 4.235 por tonelada, 8,9% menos que en igual período de 2015, cuando llegó a US$ 4.647. El acumulado anual en volumen no llega a las 11 mil toneladas, una caída de 3,6% frente al mismo período de 2015, en que ya se superaba esa cifra.