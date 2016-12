La Barra: el balneario tendencia

La Barra se extiende por aproximadamente tres kilómetros sobre la ruta, pero en esa pequeña distancia condensa algunas de las razones por las cuales se convirtió de un pueblo de pescadores al hot spot fernandino. Ateliers de arte; locales de moda uruguaya y extranjera; boliches, bares y restaurantes con sabores irresistibles y presentaciones modernas; playas para broncearse y hacer surf. Todo eso –además de la presencia de los jóvenes y los adultos más trendy–, es lo que define a la zona.





Días antes de la llegada de fin de año, la música suena desde la cabina lejana de un DJ, mientras el sol de la tarde calienta el asfalto de la Ruta 10. Jóvenes ya bronceados se lucen caminando por la vereda, hablando en inglés o en español. A los costados, los locales ofrecen el último grito de la moda, sea en indumentaria o gastronomía. Visto de esta manera, La Barra se transforma en una enorme pasarela; es el lugar donde conviven las últimas tendencias.





En materia de moda, tiene su estilo particular: entre boho chic y playero, con condimentos del hipster de las grandes urbes. De esa manera, desde Argentina se puede encontrar la bohemia playera de Surdeasia, la tienda de decoración e indumentaria India Style, los trajes de baño de Swim Days y Mäda, y por último, el llamativo y colorido local de Jackie Smith.





Asimismo, por primera vez esta temporada la grifa de ropa deportiva y accesorios estadounidense Under Armour inauguró un gran local en La Barra.





Entre las propuestas uruguayas se destaca el diseño de primer nivel de Rotunda (ver página 3); Caro Criado -que además de presentar su colección de verano cuenta con una línea de trajes de baño realizada junto a Indian Emporium-, y Petra, grifa emergente que propone prendas en algodón y lino, así también como jeans y las infaltables de este verano: las camisas.





Pero incluso en el verano está presente la lana merino, uno de los materiales más representativos del país. Cardan Cabos y un clásico infaltable como Manos del Uruguay, ofrecen diferentes diseños para el verano y de abrigo.





En materia gastronómica, en diferentes puntos de La Barra se encuentran platos, bebidas y propuestas que además de ofrecer algo diferente al típico chivito y milanesa, se unen a tendencias mundiales. Entre ellos se destaca Mahalo y sus instagrameables smoothie bowls, y Coffee Borneo, que combina excelente café con comida al paso. Además, entre las propuestas más diferentes de La Barra se encuentra Teque Crunch, un local de comida venezolana, que además de los ya conocidos churros y arepas ofrece un plato menos conocido para el público uruguayo: los tequeños.





Asimismo, hay nuevas propuestas en cerveza artesanal (Capi Bar, Almacén y Bar Los Barriles y Banjo), hamburguesas (el foodtruck La Pana Street Food y Delis), y tragos (Bigote Bar, que nuevamente abre su local junto a Levi's Tailor Shop).





Sea con el sol en alto o entrada la noche, La Barra tiene todo esto y más para ofrecer. Es la tendencia hecha balneario.





Mahalo

Mahalo Punta del Este



En un puesto ubicado detrás de Levi's Tailor Shop & Bigote Bar, Lucas Vidal y su equipo preparan el desayuno, postre o merienda que promete aparecer en las cuentas de Instagram de los veraneantes de Punta del Este . Los smoothie bowls son licuados –más espesos que los tradicionales–, realizados con frutas variadas y finalizados con diferentes toppings: frutas cortadas, bayas, granola o semillas. "Es un producto que obviamente acá no es muy conocido, sí en otras partes del mundo. Queda muy lindo a la vista. Le sacan muchas fotos", cuenta Vidal. Un viaje a Bali sirvió de excusa para investigar un poco sobre este plato tan de moda, y de allí trajeron los bowls donde hoy sirven el smoothie. Incluso las licuadoras que utilizan no son las tradicionales: tienen un mortero para ayudar a triturar la fruta. Cada una de las seis combinaciones de sabores que ofrecen fueron elaborados por Mahalo, y tiene como base las frutas exóticas (como el maracuyá, el açaí y la pitaya, frutas que les llegarán en los próximos días desde Brasil). Una de ellas, llamada Alana, lleva espinaca, jengibre, jugo de manzana, mango, ananá y naranja, y es, según el dueño, uno de los que más se vende. Los smoothie bowls –que vienen además con toppings de granola casera y banana, más otros sabores a elección– tienen un costo de $210, pero también ofrecen licuados tradicionales a $150.





Rotunda

Rotunda Punta del Este



Una de las marcas locales con más crecimiento en los últimos años decidió continuar su expansión, esta vez ubicándose en un lugar estratégico en La Barra. Con un local con amplios ventanales y las prendas de todas sus líneas en exhibición, Rotunda se preparó para atraer a todos los veraneantes a su tienda. "Tuvimos la oportunidad de estar hace dos temporadas, pero creímos que este era el momento preciso para la marca de estar acá, Rotunda necesitaba estar en La Barra", detalla Kevin Jakter, CEO de la grifa. "Estábamos buscando un local grande, ubicado en el corazón de La Barra, con una vista linda, que tenga un deck donde se puedan armar eventos. Un lugar donde podamos invitar a nuestros clientes y amigos en este gran local que es como nuestra casa". Allí ofrecen todas sus líneas de verano, incluyendo sastrería, trajes de fiesta, piezas en lino y camisas, pero también adelantaron algunas prendas que se verán en la temporada de invierno 2017, pensando, sobre todo, en clientes extranjeros. En este sentido aparecen materiales como el paño de lana, la lana merino y el cuero. Asimismo, a su línea de verano, que incluye trajes de baño y lentes de sol, se suman lonas de playa de diseño –con la marca Rotunda by Orca–, pensadas exclusivamente para este local. Tampoco faltan su línea de calzado –donde se destacan los New Breva, unos zapatos de taco cuadrado y un corte angular que acompaña a la punta en pico–, así como también los accesorios.





Teque Crunch

Teque Brunch Punta del Este



La venezolana María Clara Urdaneta hace seis años vive en La Barra luego de enviudar de su esposo uruguayo. Y esta temporada pudo cumplir uno de los deseos que tenía junto a su pareja: instalar un local de comidas de su país. Acompañada por su hijo, la nuera y su hermano, abrió Teque Crunch el 18 de diciembre, y ofrece una degustación de platos clásicos. El menú cuenta con una comida tradicional e ineludible de la cocina venezolana y caribeña como es la arepa; para el paladar dulce tienen churros, que pertenecen a casi toda América; y los tequeños, una comida poco conocida por estos lares. "Son muy famosos en Venezuela. En los matrimonios, las comuniones y las fiestas se sirven. Si no hay tequeños no hay fiesta", cuenta Urdaneta. Se trata de queso (más otros rellenos) envuelto en harina de trigo. Tradicionalmente se realizan con queso fresco, pero aquí en Uruguay no se comercializa, por lo cual recurrieron a la muzzarella. Además de tener tequeños de queso ofrecen de salmón con queso y chocolate negro. Las cinco unidades de este bocado crocante salen $150. Las arepas tienen un costo de $220 y se preparan con diferentes rellenos (langostinos, pollo, champignones y carne mechada), y son hechas con harina de maíz y por ende son aptas para celíacos. "Los tequeños aquí en Uruguay no se conocen, así que la gente se para a mirar, no se atreven a entrar. Pero una vez que prueban, regresan porque les encanta", afirmó Urdaneta.





Borneo Coffee

Borneo Punta del Este



El argentino Tomás Moche aprendió todo lo que sabe del café gracias al surf. Luego de cada jornada en las playas californianas, la parada obligatoria era una cafetería. Esa idea le quedó en la cabeza cuando se vino a vivir a La Barra hace cuatro años, y luego de aprender sobre la realización del café en San Diego, esta temporada inauguró Borneo Coffee, un punto que desde el 8 de diciembre no para de convocar gente. El aroma del café (traído desde Montevideo de The Lab Coffee Roasters) inunda el local diseñado hasta el último detalle: un mural en blanco y negro invita desde afuera, mientras que en el fondo tienen un pequeño deck rodeado de plantas, incluso cuenta con una bañera con plantas acuáticas. Según cuenta Moche, la carta de alimentos de Borneo fue pensada no solo para acompañar el café (o un Ice Latte), sino también para que pueda ser al paso. Las opciones dulces incluyen carrot cake, galletitas de chispas de chocolate, crumble de ciruelas, y más. Para el almuerzo preparan wraps, ensaladas y sándwiches, mientras que en la noche cuentan con pizzas hechas en horno de barro.





La Pasionaria

La Pasionaria Punta del Este



El local multimarca de Ciudad Vieja se fue a La Barra con todas sus propuestas características: el diseño y la moda uruguaya, realizaciones artesanales y de autor. "Vinimos con un poco de toda la filosofía de La Pasionaria, menos el restaurant", contó una de las responsables, Paulina Gross. "Todo esto tiene que ver con la idea de valorizar lo hecho a mano y en Uruguay", agregó. La tienda cuenta con los diseños de Mares Atelier (de diseñadores jóvenes como Ana Darraq y Emilitoy), el teñido artesanal de Andrea Bustelo, las prendas sutiles y los trajes de baño de Srta. Peel, además de una gran selección de prendas de la grifa de Paulina Gross. En materia de diseño se destacan los objetos y accesorios estampados a mano de Ume, las piezas de madera de Patricio Revuelto y Liliana Rodríguez de Taller Riachuelo, y por último, las macetas y mates realizados en gres realizados por el taller Tan Azul. También se pueden encontrar cuadros y accesorios, como carteras y joyas. Asimismo, a partir de este fin de semana contarán con un espacio infantil y lúdico con diferentes atractivos: las guitarras Loog, los origamis de Beatriz Casanova y accesorios de Jevi Store. Pero La Pasionaria no solo llevó el diseño sino también los eventos nocturnos. Todos los viernes de enero realizarán Gallery Nights con degustaciones, y el 9, 14, 21 y 28 de enero se dictará un workshop junto a Amaranto de Chile. Más adelante también se ofrecerá un taller de ecoprint de la mano de Andrea Bustelo.

