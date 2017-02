La "barra" de Trump

"Halcones y Palomas"

Desde que asumió el viernes 20 de enero, el presidente de Estados Unidos Donald Trump no ha dejado de provocar polémicas con sus primeras decisiones. Una de las que se robó la mayor atención se vincula con la política migratoria de su administración, que va a contrapelo de algunos postulados reivindicados por su antecesor, el demócrata Barack Obama En ese marco, la suspensión del ingreso de refugiados al país por 120 días todavía resuena en territorio estadounidense y también en el mundo entero. Pero lo que generó repercusiones más fuertes fue el impedimiento de ingresar a EEUU por un plazo de 90 días a ciudadanos procedentes de siete países musulmanes: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.El nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, al asumir el jueves, tuvo que desactivar una bomba en el cuerpo diplomático, por lo que llamó a preservar la "unidad" y a trabajar con sentido de equipo.Las primeras dos semanas de la administración Trump muestran las tensiones entre dos equipos: los intransigentes, anti sistema, encabezados por su jefe de estrategia Steve Bannon –considerado como el poder en las sombras por varios medios–, y otros más moderados, como el jefe de Gabinete Reince Priebus o el propio Tillerson.Más fuera de su entorno, pero parte de sus primeras nominaciones se encuentra el novel candidato a integrar la Corte Suprema, Neil Gorsuch, jurista prestigioso y respetado por propios y extraños que, aunque tiene posturas conservadoras claras, es considerada la nominación más "establishment" de Trump, quien no deja de repetir que llegó para sacudir ese statu quo de Washington."No tengo duda de que si se confirma, el juez Gorsuch ayudaría a restaurar la confianza en el estado de derecho.Sus años como juez revelan compromiso con la independencia judicial, algo que debe dar confianza: no comprometerá esos principios para favorecer al presidente que lo designó", escribió en el New York Times Neal K. Katyal, alto cargo del gobierno de Obama en el Departamento de Justicia.De todos modos, a la interna de la Casa Blanca, la pelea parecen irla ganando los radicales, como lo mostró el decreto inmigratorio, que tomó por sorpresa a muchas de las jerarquías de gobierno y el Congreso.El futuro de la gestión Trump dependerá seguramente de si esa batalla se equilibra al menos un poco.Ex director general de la petrolera Exxon Mobil, y conocido por sus vínculos con líderes mundiales como el presidente ruso, Vladimir Putin, asumió el jueves como jefe de la diplomacia.Tiene un perfil empresarial y diplomático, y no fue consultado para el polémico decreto inmigratorio.Tendrá la dura misión de recomponer los puentes que Trump amenaza con cortar.Jefe de "estrategia" de la Casa Blanca, un cargo creado para él. Trabajó en la campaña de Trump. Como director del medio Breitbart News ayudó a cimentar la ideología de la extrema derecha moderna de EEUU. Es considerado el presidente en las sombras, y el cerebro detrás de las medidas antiinmigración.Es un agente político y escritor estadounidense, que se desempeña como asesor principal de Trump. Antes fue director de comunicaciones del senador de Alabama, Jeff Sessions , quien será designado como fiscal general. Sigue a Bannon en ideología, lo que según medios de EEUU los ha enfrentado a Priebus.Empresario inmobiliario y vinculado a los medios de comunicación, su mayor mérito es estar casado con Ivanka Trump, una de las hijas del presidente. El mandatario lo nombró como uno de sus asesores. Ha tenido un perfil más bajo que lo esperado en los primeros días.Asesora personal del presidente, es encuestadora y militante del Partido Republicano. Fue jefa de campaña de Donald Trump durante la presidencial. Junto al vocero Sean Spicer, son los encargados de defender cada decisión del presidente. Como Kushner, responden 100% a Trump.Es el actual jefe de gabinete de la Casa Blanca. Desde 2011 hasta que asumió en su nuevo puesto, fue presidente del Comité Nacional Republicano y también presidió el Partido Republicano en Wisconsin. Es claramente una figura del establishment, que según varios medios ha chocado con Bannon en los primeros días. " Tenemos que conseguir que Reince se relaje en el trabajo y se vuelva más competente, porque está viendo sombras donde no hay sombras", expresó el miércoles una fuente de la Casa Blanca al Washington Post, dejando clara la divisón de opiniones que hay hoy en la "mesa chica" de Trump.Actual secretario de Defensa, es un militar con rango de general. Fue comandante del comando central de EEUU. Se desempeñó al frente de la 1.ª División de Marines en la invasión de Irak y también sirvió en el conflicto de Afganistán. A Trump le gusta llamarlo "Perro loco", pero de hecho, representa una visión un poco más "normal" que lo que han marcado hasta ahora los discursos del presidente.