La canción que se transformó en el himno de la Marcha de las Mujeres

Además de la larga lista de reconocidas artistas que se hicieron presentes, dieron discursos e interpretaron sus canciones, como Alicia Keys, Madonna y la activista y escritora Gloria Steinem, una cantante independiente logró transformar su canción en el himno de la marcha.





Milck, oriunda de Los Ángeles, Estados Unidos, lanzó su carrera musical en 2015 y editó su primera canción, Devil Devil el año pasado. El 18 de enero presentó su segundo single, Quiet, que se basa en su experiencia con el abuso físico y sexual.





Con esa canción se asoció con la organización The Pussyhat Project, -encargados de realizar los ya famosos gorros rosados con orejas de gato que cubrieron la marcha-, para realizar un flashmob en Washington DC. Milck interpretó Quiet a capela junto con 25 cantantes de diferentes edades y orígenes, repitiendo un estribillo que dice "I can't keep quiet / A one woman riot" ("no puedo seguir callada / soy una rebelión de una sola mujer"). Durante la jornada se realizaron sucesivas interpretaciones de la canción, ganándose el lugar del himno no oficial de la marcha.





Womens March Quiet Marcha mujeres



Su estribillo sirvió como slogan para un sitio y una campaña en las redes sociales que invita a las mujeres a compartir sus propias experiencias.





La canción original se puede escuchar abajo.





MILCK - "Quiet"











Fuente:

El pasado sábado en varias ciudades de Estados Unidos y el mundo se realizó la Marcha de las mujeres , una multitudinaria convocatoria contra la administración de Trump y en defensa de los derechos reproductivos y de las minorías.